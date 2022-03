Ο επικεφαλής ερευνητής που αποκάλυψε τη δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς είπε ότι η επίθεση αυτή ήταν μια προειδοποίηση προς τον δισεκατομμυριούχο και άλλους να μην προδώσουν το Κρεμλίνο.

Ο Christo Grozev, επικεφαλής ερευνητής της Ρωσίας για το ερευνητικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bellingcat, τόνισε ότι σκοπός της επίθεσης δεν ήταν να πεθάνει ο Αμπράμοβιτς, αλλά σταλεί το μήνυμα προς όσους ολιγάρχες κήρυξαν ανεξαρτησία από το Κρεμλίνο και επέκριναν τον πόλεμο.

Παρόμοια δηλητηρίαση έπαθαν επίσης δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές.

Chelsea owner, Roman Abramovich confirms suspected poisoning attack left him blind for several hours and caused his skin to peel off after peace talks in Kyiv pic.twitter.com/tfsOX2rEUB