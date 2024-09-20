Η Χεζμπολάχ παρέδιδε τους νέους βομβητές Gold Apollo στα μέλη της λίγες ώρες πριν αρχίσουν να εκρήγνυνται ή ακόμη και αφού άρχισαν οι χιλιάδες εκρήξεις, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters, υποδεικνύοντας ότι η σιιτική ομάδα ήταν βέβαιη πως οι συσκευές ήταν ασφαλείς.

Μέλος της οργάνωσης έλαβε τον νέο βομβητή τη Δευτέρα και εξερράγη την επόμενη μέρα ενώ ήταν ακόμα στο κουτί του, ανέφερε μια από τις πηγές.

Άλλος βομβητής που δόθηκε σε ανώτερο στέλεχος λίγες μέρες νωρίτερα τραυμάτισε ένα κατώτερο στέλεχος όταν πυροδοτήθηκε, ανέφερε δεύτερη πηγή.

Σε μια συντονισμένη επίθεση, οι βομβητές Gold Apollo εξερράγησαν την Τρίτη στα προπύργια της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, στα προάστια της Βηρυτού και στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα.

Την Τετάρτη, ήταν η σειρά εκατοντάδων ασυρμάτων της Χεζμπολάχ που εξεράγησαν.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 37 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο παιδιά, και τραυμάτισαν περισσότερους από 3.000 ανθρώπους.

Οι μπαταρίες των ασυρμάτων ήταν παγιδευμένες με το πολύ ισχυρό εκρηκτικό PETN, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή άλλη λιβανέζικη πηγή.

Έως και τρία γραμμάρια εκρηκτικών που ήταν κρυμμένα στους βομβητές πέρασαν απαρατήρητα για μήνες από τη Χεζμπολάχ, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Μία από τις πηγές ασφαλείας είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τα εκρηκτικά «με οποιαδήποτε συσκευή ή σαρωτή».

Η πηγή δεν διευκρίνισε από τι είδους σαρωτές είχε περάσει η Χεζμπολάχ τους βομβητές.

Η Χεζμπολάχ εξέτασε τις συσκευές μετά την παράδοσή τους στον Λίβανο, αρχής γενομένης από το 2022, ενώ τους πέρασε και από αεροδρόμια για να διασφαλίσει ότι δεν θα ενεργοποιούσαν συναγερμούς, ανέφεραν δύο επιπλέον πηγές στο Reuters.

Συνολικά, το Reuters μίλησε με 6 πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των εκρηκτικών μηχανισμών για αυτήν την ιστορία.

Οι πηγές δε διευκρίνισαν το όνομα των αεροδρομίων όπου έγιναν τις δοκιμές.

Ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ λένε ότι το Ισραήλ ήταν πίσω από τις επιθέσεις. Η μυστική στρατιωτική μονάδα πληροφοριών του Ισραήλ 8200 συμμετείχε στον σχεδιασμό, δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα μια δυτική πηγή ασφαλείας. Το Ισραήλ, το οποίο έκτοτε ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, ούτε αρνήθηκε ούτε επιβεβαίωσε την εμπλοκή του.

Οι επιθέσεις και η διανομή των συσκευών παρά τη συνήθη σάρωση και τους ελέγχους για παραβιάσεις, έπληξαν τη φήμη της Χεζμπολάχ ως της πιο τρομερής ομπρέλας του «Άξονα Αντίστασης» του συμμάχου του Ιράν των αντι-ισραηλινών παράτυπων δυνάμεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Σε τηλεοπτική ομιλία του την Πέμπτη, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα είπε ότι οι επιθέσεις ήταν «άνευ προηγουμένου στην ιστορία» της οργάνωσης.

Η Gold Apollo με έδρα την Ταϊβάν δήλωσε ότι δεν κατασκεύασε τις συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι κατασκευάστηκαν από μια εταιρεία στην Ευρώπη με άδεια χρήσης της επωνυμίας της εταιρείας. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει πού κατασκευάστηκαν ή σε ποιο σημείο παραποιήθηκαν.

Μια παρτίδα 5.000 βομβητών εισήχθη στον Λίβανο νωρίτερα αυτό το έτος. Το Reuters ανέφερε προηγουμένως ότι η Χεζμπολάχ στράφηκε στους βομβητές σε μια προσπάθεια να αποφύγει την παρακολούθηση των κινητών της τηλεφώνων από το Ισραήλ, μετά τη δολοφονία ανώτερων διοικητών σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές τον περασμένο χρόνο.

Η σύγκρουση της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ χρονολογείται πριν από δεκαετίες, αλλά έχει φουντώσει τον περασμένο χρόνο, παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας, εντείνοντας τις ανησυχίες για έναν πλήρη περιφερειακό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.