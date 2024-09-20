Με αφορμή τη θεατρική του επιστροφή, δίπλα στον Μάρκο Σεφερλή, ο Κώστας Πρέκας μίλησε στην εφημερίδα «Εspresso» και, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος του 2024 σκοπεύει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Μαίρη Βιντιάδου.

«Με το χέρι στην καρδιά, ναι, θα παντρευτώ! Πολύ σύντομα θα γίνει αυτό. Παρά τις διαφωνίες μου, ο στόχος είναι αυτός. Να παντρευτούμε μέσα στο 2024. Είναι ένας έρωτας με τη Μαίρη, με βαθιά πίστη. Μέσα μου βαθιά νιώθω ότι πρέπει να έρθει πιο κοντά μου».

Και ο ηθοποιός συνέχισε: «Η Μαίρη είναι ο άλλος μου εαυτός, μου έδωσε ζωή. Δεν ξέρει τα χαρίσματά της, όμως τα ξέρω εγώ και θα φτάσω αυτή τη σχέση ως το τέλος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.