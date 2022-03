Τη δική του εξήγηση για τη σπουδή των Αμερικανών να αναφέρουν ότι «ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς δεν δηλητηριάστηκε» δίνει το βρετανικό δίκτυο BBC. «Θα μπορούσε να υπάρχει άλλη αιτία για τα συμπτώματα του Αμπράμοβιτς;» διερωτάται το βρετανικό δίκτυο



Ένας ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε νωρίτερα «ότι οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι τα συμπτώματα που βίωσε ο Ρώσος μεγιστάνας -και σύμφωνα με πληροφορίες δύο Ουκρανοί ειρηνευτικοί διαπραγματευτές- οφείλονταν σε ‘περιβαλλοντικούς’ παράγοντες και όχι σε δηλητηρίαση».



Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ήταν περιβαλλοντικό», προσθέτοντας «π.χ., όχι δηλητηρίαση». Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.



Ο αρμόδιος δημοσιογράφος για θέματα ασφαλείας του BBC Φρανκ Γκάρτνερ χαρακτήρισε τη δήλωση «περίεργη».



«Κανείς άλλος δεν επηρεάστηκε από αυτά τα πολύ σοβαρά ιατρικά προβλήματα που η ομάδα του ερευνητικού ιστότοπου Bellingcat συμπέρανε ότι ήταν αποτέλεσμα σκόπιμης χρήσης χημικού παράγοντα».



«Δεν θα ήταν καθόλου περίεργο το γεγονός οι ΗΠΑ να ήθελαν να υποβαθμίσουν τις υποδείξεις ότι οποιοσδήποτε - ειδικά η Ρωσία - είχε χρησιμοποιήσει χημικό όπλο στην Ουκρανία, καθώς αυτό θα μπορούσε να τις ωθήσει σε αντίποινα» επισήμανε.

Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος μεγιστάνας είχε συμπτώματα δηλητηρίασης στις αρχές του μήνα. Η πλευρά Αμπράμοβιτς επιμένει ωστόσο ότι δεν είναι ενδιάμεσος της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις, αλλά λειτουργεί αυτοβούλως.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ωστόσο, ένας εξ αυτών φερόταν να είχε δηλητηριαστεί, έκαναν λογο «για εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας» διαψεύδοντας τη WSJ.



One of more surprising things about this story is that Abramovich has been to Kyiv twice, and that it was kept fully under the radar. I suppose he had good enough security provided by the Ukrainians he wasn't stopped at the 300 armed-volunteer-manned checkpoints on the way