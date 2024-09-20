Elizabeth Taylor: Είχε χαρίσει στη μητέρα του «Ρος» ένα πανάκριβο κόσμημα

H πρώτη «επαφή» του Ρος από τα «Φιλαράκια» με την πανίσχυρη αμερικάνικη βιομηχανία του θεάματος έγινε εξαιτίας της μητέρας του, Αρλίν Κόλμαν-Σουίμερ, η οποία ήταν μία επιτυχημένη δικηγόρος που συνεργαζόταν με την ελίτ του Χόλυγουντ.

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ σε συνέντευξή του στο podcast «Origins with Cush Jumbo» είπε ότι η μητέρα του ήταν «μια μεγάλη, ισχυρή δικηγόρος διαζυγίων» και μάλιστα εκπροσώπησε μέχρι και την θρυλική σταρ Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Εξήγησε ότι το γραφείο της «ήταν πολύ επιτυχημένο» και εκπροσωπούσε τους επικεφαλής των στούντιο και τις συζύγους τους. Ωστόσο το όνειρό της ήταν «να γίνει Ελίζαμπεθ Τέιλορ».

«Ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά ο πατέρας της, το απαγόρευε. Έτσι έγινε δικηγόρος και μετά κατέληξε να εκπροσωπήσει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Και επειδή έκανε πολύ καλή δουλειά η ηθοποιός τής χάρισε ένα προσωπικό δώρο, ένα κολιέ από τη συλλογή της», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Η Τέιλορ, η οποία πέθανε το 2011 από καρδιακή ανεπάρκεια, ήταν παντρεμένη οκτώ φορές με επτά διαφορετικούς άνδρες, όπως αναφέρει το People. Ο Σουίμερ δεν διευκρίνισε σε ποιο από τα διαζύγια η μητέρα του εκπροσώπησε την ηθοποιό ωστόσο πρόσθεσε για εκείνη.

«Δεν τα βάζεις εύκολα μαζί της. Από την άλλη όμως πλευρά, είναι ένα πραγματικά ζεστό, γενναιόδωρο και χαρούμενο άτομο. Αγαπά τις τέχνες και δεν ξεχνά ποτέ τα γενέθλια ή την επέτειο κάποιου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

