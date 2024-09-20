Μητσοτάκης: Οι απώλειες του Δημοσίου από ΦΠΑ στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 50%

«Οι απώλειες του Δημοσίου από ΦΠΑ στη χώρα μας μειώθηκαν κατά 50% σύμφωνα με την τελευταία έκθεση CASE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Και όμως, βαθιές αλλαγές που κάποιοι έλεγαν πως «στην Ελλάδα δεν γίνονται», τελικά γίνονται! Το αποδεικνύει η τελευταία έκθεση CASE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φοροδιαφυγή, σημειώνοντας ότι οι απώλειες του Δημοσίου από ΦΠΑ στη χώρα μας μειώθηκαν, ήδη, κατά 50%. Με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς μεταξύ των «27».

Να, λοιπόν, που μέτρα, όπως η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, το myDATA και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι μόνο επιλογές που διευκολύνουν κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες. Αλλά και τομές που μεταφράζονται σε κεφάλαια υπέρ της κοινωνίας. Μόνο για το 2022 το κέρδος αυτό υπολογίζεται στα 3 δισ. ευρώ!

Τα στοιχεία αυτά δίνουν νέα ώθηση στην κυβέρνηση να επιμείνει στη δύσκολη μάχη της φορολογικής δικαιοσύνης. Μία κατεξοχήν μάχη για κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς οι πόροι που εξασφαλίζονται κατευθύνονται στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Ασφάλεια και στην Εθνική Άμυνα. Σε τομείς κρίσιμους, που αφορούν όλους.

Η ζωή δικαιώνει τις πρωτοβουλίες που οδηγούν σε μία καλύτερη ζωή. Συνεχίζουμε!»

