Θρίλερ με τη δηλητηρίαση του Ρώσου μεγιστάνα Ρόμαν Αμπράμοβιτς επικρατεί τις τελευταίες ώρες, καθώς υπάρχει καταιγισμός αντικρουόμενων πληροφοριών.

Δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του ερευνητικού ιστότοπου Bellingcat ανέφεραν ότι ο Ρώσος ολιγάρχης και δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Κίεβο.



Το Bellingcat διευκρίνισε πάντως, επικαλούμενο δηλώσεις ειδικών, ότι η δόση και ο τύπος της ουσίας δεν ήταν πιθανό να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο, που θα ήταν απειλητικός για τη ζωή των θυμάτων.



Τα συμπτώματα ήταν, μεταξύ άλλων, κόκκινα μάτια, συνεχή και επίπονη δακρύρροια, καθώς και «ξεφλούδισμα» στο δέρμα του προσώπου και των χεριών. Ο Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες ανέφερε από πλευράς του δημοσιογράφος του Guardian.



Εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος μεγιστάνας είχε συμπτώματα δηλητηρίασης στις αρχές του μήνα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ωστόσο, ένας εξ αυτών φερόταν να είχε δηλητηριαστεί, έκαναν λογο «για εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας» διαψεύδοντας τη WSJ.



Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε λίγο αργότερα, ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση.

Έως στιγμής η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το θέμα. Σημειώνεται ότι θύματα δηλητηρίασης στο παρελθόν ήταν η ηγετική φιγούρα της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο φερόμενος πρώην κατάσκοπος Σεργκέι Σκριπάλ και ο σφοδρός επικριτής της διαφθοράς στην FSB (πρώην επικεφαλής της ο Βλαντίμιρ Πούτιν) Αλεξάντερ Λιτβινένκο, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Συνάντηση στη Μόσχα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν είχε στο μεταξύ ο μεγιστάνας την περασμένη Τετάρτη κομίζοντας χειρόγραφο σημείωμα του Προέδρου Ζελένσκι, αποκάλυψαν οι Times.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Ρώσος μεγιστάνας ταξίδεψε στη Μόσχα με ένα από τα ιδιωτικά του αεροσκάφη από την Κωνσταντινούπολη. Το σημείωμα του Ουκρανού Προέδρου που παρέδωσε στον Ρώσο Πρόεδρο περιείχε μια σύνοψη των όρων που θα αποδεχόταν το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αρχική απάντηση του Πούτιν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν ξεκάθαρα αρνητική: «Πες του ότι θα τους συντρίψω».

One of more surprising things about this story is that Abramovich has been to Kyiv twice, and that it was kept fully under the radar. I suppose he had good enough security provided by the Ukrainians he wasn't stopped at the 300 armed-volunteer-manned checkpoints on the way