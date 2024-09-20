Μεταναστευτικό στη Γερμανία: Σε ύψος-ρεκόρ ο αριθμός των προσφύγων

Σε ύψος - ρεκόρ από την δεκαετία του '50 έφθασε ο αριθμός των προσφύγων που ζουν στην Γερμανία, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου Αλλοδαπών.

Όπως μεταδίδει η Neue Osnabrücker Zeitung, επικαλούμενη στοιχεία απάντησης του Μητρώου σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Αριστεράς, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 ζούσαν στην Γερμανία περίπου 3,48 εκατομμύρια πρόσφυγες, κατά 60.000 περισσότεροι από ό,τι στο τέλος του 2023 και περισσότεροι από κάθε άλλη φορά μετά την δεκαετία του '50.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στα 3,48 εκατομμύρια περιλαμβάνονται όλοι όσοι ζητούν προστασία στην Γερμανία «για ανθρωπιστικούς λόγους», ανεξαρτήτως του καθεστώτος παραμονής τους - αιτούντες άσυλο, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και άτομα σε «καθεστώς ανοχής», π.χ. λόγω αναστολής απέλασης. Περίπου 1,18 εκατομμύρια προέρχονται από την Ουκρανία, ενώ ακολουθούν η Συρία και το Αφγανιστάν.

Τα στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου Αλλοδαπών αναφέρουν ακόμη ότι έως το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους είχαν καταγραφεί 226.882 άτομα τα οποία έπρεπε να εγκαταλείψουν την χώρα, κατά 15.760 λιγότερα από πέρυσι. Το 80% από αυτούς βρίσκονται σε «καθεστώς ανοχής» και δεν απελαύνονται, λόγω της κατάστασης στην χώρα τους.

Με την συζήτηση για την μετανάστευση να κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο, στην έκθεση για τους νέους που παρουσίασε σήμερα η υπουργός Οικογένειας Λίζα Πάους (Πράσινοι), οι συντάκτες ζητούν να μην χρησιμοποιείται πλέον ο όρος «μεταναστευτικό υπόβαθρο» για άτομα που προέρχονται από άλλες χώρες, προκειμένου «να μην γίνεται διάκριση από τους "βιολογικώς" Γερμανούς». Σύμφωνα με την έκθεση, το 41% των παιδιών κάτω των έξι ετών που ζουν στην Γερμανία "συνδέονται με διαφορετική εθνική-πολιτισμική καταγωγή". Ο αριθμός αυτός θα αντιστοιχούσε το 2022 στο 28,7% του πληθυσμού.

Η καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο Γκέτε της Φρανκφούρτης Σουζάνε Σρέτερ επικρίνει τους συντάκτες της έκθεσης και υπενθυμίζει ότι ο όρος «μεταναστευτικό υπόβαθρο» εισήχθη από την Αριστερά, προκειμένου, σε περιπτώσεις εγκλημάτων οι δράστες να μην αναφέρονται ως «ξένοι», «'Αραβες» ή «νότιοι». Στα επίσημα έγγραφα της αστυνομίας, ο όρος «μεταναστευτικό υπόβαθρο» χρησιμοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια, διευκρίνισε η κυρία Σρέτερ και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα αναστραφεί «η σημαντική αυτή καινοτομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

