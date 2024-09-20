ΣΥΡΙΖΑ: Επιστολή παραίτησης από την Έλενα Ακρίτα - Δεν την έκανε δεκτή ο Νίκος Παππάς

Επιστολή παραίτησης από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Έλενα Ακρίτα, ύστερα από τον σάλο που δημιουργήθηκε με τη φράση της «μη φοβάσαι τον χορτασμένο, το γιο της πλύστρας να φοβάσαι».

Ο κ. Παππάς ωστόσο δεν έκανε δεκτή την παραίτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Άκριτα είχε ένα τηλεφώνημα του ενός λεπτού με τον κ. Παππά, μετά την επιστολή παραίτησης που του απέστειλε. Οπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο κ. Παππάς τη διαβεβαίωσε ότι η συγγνώμη και η ανασκευή του σχολίου είναι υπεραρκετή. Και το θέμα έληξε εκεί.

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Παρά το γεγονός ότι ζήτησα συγγνώμη για το λάθος μου, έκρινα ότι έχω ηθικό χρέος να παραιτηθώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Έστειλα σχετική επιστολή στον πρόεδρο της ΚΟ θέτοντας την έδρα μου στη διάθεση του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς δεν αποδέχτηκε την παραίτηση μου, εκτιμώντας πως, στην προκειμένη περίπτωση, η δημόσια παραδοχή, αναγνώριση και η ανασκευή είναι αρκετή.

Ετσι προχωρώ στη ζωη. Με σωστά, με λάθη πάντα με γνώμονα το αξιακό μου σύστημα και τη συνείδησή μου».

"Τον χορτασμένο μην φοβάσαι, τον γιο της πλύστρας να φοβάσαι"

Ολα ξεκίνησαν όταν η κα Ακρίτα ανέβασε στο Facebook φωτογραφία από τη δημοσκόπηση του Open, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πέμπτο κόμμα. Στο φόντο της φωτογραφίας, με το γράφημα από τη δημοσκόπηση, φαινόταν μια εσωτερική πισίνα, κάτι που σχολιάστηκε ιδιαίτερα από τους χρήστες του X.

Απαντώντας στα σχόλια για την πισίνα η κ. Ακρίτα έγραψε: «Και για να τους προλάβω, ναι το σπίτι έχει πισίνα σχεδόν 40 χρόνια, από το 1985 που χτίστηκε. Αν είχα κάτι να κρύψω δεν θα τη φωτογράφιζα. Τον χορτασμένο μην φοβάσαι, το γιο της πλύστρας να φοβάσαι. Που μπήκε στην πολιτική με τρύπιο σώβρακο και βρέθηκε με κολοσσιαία περιουσία».

Σήμερα η βουλευτής επανήλθε, ζητώντας συγγνώμη επειδή εσφαλμένα απέδωσε τη φράση «μη φοβάσαι τον χορτασμένο, το γιο της πλύστρας να φοβάσαι» στον Λένιν:

«Θα ήθελα να διορθώσω κάτι που έγραψα χτες. Η φράση 'μη φοβάσαι τον χορτασμένο, το γιο της πλύστρας να φοβάσαι' αποδίδεται εσφαλμένα στον Λένιν. Λάθος. Λάθος που έχουμε κάνει πολλοί, κι εγώ ανάμεσα τους παραπάνω από μια φορά. Ο Λένιν δεν θα είχε γράψει ποτέ κάτι τόσο απαξιωτικό κι εγώ όφειλα να το έχω αξιολογήσει και διασταυρώσει. Ειλικρινά λυπάμαι» έγραψε.

Πηγή: skai.gr

