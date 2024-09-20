Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Πρωταγωνιστής το militaire - Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 16.30

my style

Σύνολα στα οποία θα πρωταγωνιστεί το Militaire είχαν να ετοιμάσουν για σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Εύκολη ή δύσκολη αποστολή; Διάβασαν για το look τους οι fashionistas; Η βαθμολογία θα το δείξει!

Η χθεσινή στρατηγική κίνηση της Κατερίνας να αφαιρέσει βαθμό από την Ιωάννα συζητιέται στα παρασκήνια.

Όταν η πασαρέλα ξεκινά, η Σοφία, θέλοντας να δείξει την άνεση που της προσφέρουν τα ρούχα της, κάνει ένα… σπαγκάτο! Η εμφάνισή της φέρνει διχογνωμία στην κριτική επιτροπή!

my style

Η Ιωάννα θέλει με την εμφάνισή της να πάρει επιτέλους την πρωτιά που έχει οριακά χάσει τρεις φορές. Θα τα καταφέρει;

my style

my style

 

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark