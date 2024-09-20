Σύνολα στα οποία θα πρωταγωνιστεί το Militaire είχαν να ετοιμάσουν για σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Εύκολη ή δύσκολη αποστολή; Διάβασαν για το look τους οι fashionistas; Η βαθμολογία θα το δείξει!

Η χθεσινή στρατηγική κίνηση της Κατερίνας να αφαιρέσει βαθμό από την Ιωάννα συζητιέται στα παρασκήνια.

Όταν η πασαρέλα ξεκινά, η Σοφία, θέλοντας να δείξει την άνεση που της προσφέρουν τα ρούχα της, κάνει ένα… σπαγκάτο! Η εμφάνισή της φέρνει διχογνωμία στην κριτική επιτροπή!

Η Ιωάννα θέλει με την εμφάνισή της να πάρει επιτέλους την πρωτιά που έχει οριακά χάσει τρεις φορές. Θα τα καταφέρει;

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.