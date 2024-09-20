Λογαριασμός
Κώστας Λειβαδάς: Η φωτιά που έφτασε στην πόρτα του σπιτιού του, η μεγάλη συναυλία του σήμερα και το ντουέτο με τον Ρένο Χαραλαμπίδη που «ψήνουν» 15 χρόνια

Ο μεγάλος τραγουδοποιός ανοίγει την καρδιά του λίγες ώρες πριν την μεγάλη συναυλία του στου Παπάγου

Τον συναντήσαμε στον τόπο του, την Πεντέλη, εκεί που βρισκόταν το εξοχικό της οικογένειάς του που στη συνέχεια έγινε ο μόνιμος τόπος κατοικίας του, να προετοιμάζεται για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του με τίτλο «Για να σε συναντήσω», στο Κηποθέατρο Παπάγου, σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, με 4 σημαντικές γυναίκες της ζωής και της καριέρας του και το Alter ego του.

Δηλαδή με αλφαβητική σειρά, την Ερωφίλη, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, την Αντριάνα Μπάμπαλη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου και special guest τον Ρένο Χαραλαμπίδη, με τον οποίον o Κώστας Λειβαδάς έχει ήδη ηχογραφήσει ένα ντουέτο με τίτλο «Οι τέλειες μέρες» που θα ακουστεί πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

 

Κώστας Λειβαδάς
