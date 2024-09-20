Τον συναντήσαμε στον τόπο του, την Πεντέλη, εκεί που βρισκόταν το εξοχικό της οικογένειάς του που στη συνέχεια έγινε ο μόνιμος τόπος κατοικίας του, να προετοιμάζεται για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του με τίτλο «Για να σε συναντήσω», στο Κηποθέατρο Παπάγου, σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, με 4 σημαντικές γυναίκες της ζωής και της καριέρας του και το Alter ego του.

Δηλαδή με αλφαβητική σειρά, την Ερωφίλη, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, την Αντριάνα Μπάμπαλη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου και special guest τον Ρένο Χαραλαμπίδη, με τον οποίον o Κώστας Λειβαδάς έχει ήδη ηχογραφήσει ένα ντουέτο με τίτλο «Οι τέλειες μέρες» που θα ακουστεί πρώτη φορά

