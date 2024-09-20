Στα πρότυπα της εφαρμογής MyCoast μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν στις παραλίες, στις οποίες βρίσκονται, τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης και να υποβάλλουν σχετική καταγγελία σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κατάληψης, σχεδιάζει να «πατήσει» το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για μια νέα εφαρμογή σχετικά με την παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου, πεζοδρομίων κα.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στα Παραπολιτικά, «όταν θέλουμε να δούμε τον δημόσιο χώρο, ο οποίος ανήκει σε όλους μας, καλό θα είναι να ξέρουμε όλοι νομίμως τι έχει καταληφθεί». Διευκρίνισε μάλιστα, ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, πλέον μέσω μιας πλατφόρμας που ετοιμάζει το υπουργείο οι πολίτες θα γνωρίζουν πότε είναι παράνομη η κατάληψη σε μια πλατεία, πεζοδρόμια, κοινόχρηστο δρόμο. «Σε ένα εξάμηνο θα είμαστε έτοιμοι να βγει αυτή η εφαρμογή στον αέρα, ενώ παράλληλα θα φτιάξουμε και τα εργαλεία στους δήμους για να μπορέσουν να περάσουν επάνω στον χάρτη τις, νομίμες εκτάσεις που έχουν παραχωρήσει». Στο μεταξύ, υπογράμμισε ότι μέχρι τέλος του χρόνου η έκδοση των δέκα πιο δημοφιλών πιστοποιητικών θα έχει καταργηθεί.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφερόμενος στο smart readiness, είπε ότι πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δεν έχει κριτήρια και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εγκατάστασης οπτικής ίνας στις πολυκατοικίες. Το πρόγραμμα επιχορηγεί την πραγματοποίηση εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο». Στο μεταξύ έκανε λόγο και για το δεύτερο voucher, το Giga bit voucher, το «οποίο με 80 εκατ. ευρώ πληρώνει την διαφορά μιας απλή σύνδεσης και αναβάθμισή της σύνδεση με οπτική ίνα».

Όσον αφορά στην τοποθέτηση καμερών κυκλοφορίας, ο υπουργός τόνισε ότι οι προσπάθειες της αστυνομίας και της τροχαίας θα πρέπει να ενισχυθούν με τεχνικά μέσα. «Το 2025 πλέον με γρήγορες αλλά και βιώσιμες διαδικασίες, με ψηφιακά μέσα, πάμε να βρούμε έναν τρόπο που θα δουλεύουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου, κάνοντας λόγο για αποστολή των κλήσεων την ίδια ή την επόμενη μέρας της παράβασης.

Τέλος, για το Κτημοτολόγιο υπογράμμισε ότι «τους τελευταίους δυο μήνες με το νέο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης βγάζουμε πολύ περισσότερες υποθέσεις, τα πράγματα πάνε καλύτερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

