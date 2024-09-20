Στην εκπόνηση συγκεκριμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών συνεπειών της λειψυδρίας, αναφέρεται ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σέφκοβιτς, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα. Στρατηγική, η οποία θα έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, και τη στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, «πρόσφατα, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών της εκλεγείσας προέδρου (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για την ανθεκτικότητα των υδάτων, η οποία έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τις πολύ σοβαρές συνέπειες της λειψυδρίας».

Υπογραμμίζει, δε, ότι «η στρατηγική αυτή θα βασιστεί σε ένα ισχυρό κεκτημένο στον τομέα των υδάτων και θα συμπληρώσει, επίσης, μια πληθώρα εν εξελίξει δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της ξηρασίας, τη μέτρηση των επιπτώσεων της ξηρασίας και την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων ξηρασίας».

Ο αρμόδιος επίτροπος προσθέτει, επίσης, ότι «όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες, υπάρχουν κονδύλια της ΕΕ για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε επενδύσεις που σχετίζονται με το νερό» και ότι το διάστημα μεταξύ του 2021 και του 2027, περίπου 13 δισ. ευρώ από κονδύλια της πολιτικής για τη συνοχή θα επενδυθούν στη διαχείριση των υδάτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ιδιαίτερης σημασίας, χαρακτηρίζει ο επίτροπος, τη «σύμπραξη για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων του πλανήτη» και τη «σύμπραξη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), μαζί με την αποστολή για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας έως το 2030 και την αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Επιπλέον, τονίζει ότι «στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) διατίθεται χρηματοδοτική στήριξη για την υποστήριξη των γεωργών όσον αφορά στην εφαρμογή των υποχρεωτικών απαιτήσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και για επενδύσεις για τη βελτίωση των αρδευτικών υποδομών», ενώ παρέχονται κίνητρα «για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λύσεων κατά της λειψυδρίας που βασίζονται στη φύση».

Ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του, επισήμανε ότι, σύμφωνα με σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, «περίπου το 20% της επικράτειας της Ευρώπης και το 30% του πληθυσμού αντιμετωπίζουν σοβαρή πίεση ή έλλειψη υδάτινων πόρων» και ότι «το οικονομικό κόστος εκτιμάται σε 9 δισ. ευρώ ετησίως». Κάτι, που σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ, «καθιστά αδήριτη την ανάγκη για ολιστική προσέγγιση, η οποία να περιλαμβάνει το σύνολο των υδάτινων πόρων, την προστασία οικοσυστημάτων, ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργία, βιομηχανία και τουρισμό».

Για τους λόγους αυτούς, ρωτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας των αποθεμάτων νερού και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις απαιτούμενες επενδυτικές ανάγκες για την παροχή νερού, αλλά και τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας κι ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

