R-SEGA Thessaloniki-Workshop Ρομποτικής Χειρουργικής

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Α΄ Γυναικολογική Κλινική του Metropolitan General και το ISLE Academy οργανώνουν εκπαίδευση νέων γυναικολόγων στη Ρομποτική Χειρουργική, την πιο σύγχρονη τεχνική στον τομέα της γυναικολογίας. Το «R-SEGA Thessaloniki – Εισαγωγικό Workshop Ρομποτικής Χειρουργικής», πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου «Άγιος Λουκάς», 18-19 Οκτωβρίου 2024, στη Θεσσαλονίκη.



Ο Διευθυντής της Α' Γυναικολογικής Κλινικής του Metropolitan General και Πιστοποιημένος Ρομποτικός Χειρουργός, κ. Νικόλαος Πλεύρης δήλωσε: «Στόχος μας είναι η διάδοση της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία, ώστε περισσότερες γυναίκες να επωφεληθούν από τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής. Η ρομποτική είναι πλέον προσιτή στην Ελλάδα, προσφέροντας βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, ενίσχυση της γονιμότητας και ασφαλή αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου».

Το workshop διοργανώνεται από την Α' Γυναικολογική Κλινική του θεραπευτηρίου Metropolitan General, την Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryoclinic και το εκπαιδευτικό κέντρο ISLE Academy, υπό την Επιστημονική Διεύθυνση του δρ Νικολάου Πλεύρη και με τον δρ Ηλία Τσάκο, Επιστημονικό Υπεύθυνο της EmbryoClinic, ως Συντονιστή του προγράμματος.

Το εντατικό αυτό διήμερο σεμινάριο απευθύνεται σε γυναικολόγους χειρουργούς που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στη ρομποτική χειρουργική. Κατά τη διάρκεια του workshop θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα συστήματα 4ης γενιάς Da Vinci με παρακολούθηση live χειρουργείων και εξάσκηση σε προσομοιωτές γυναικολογικών επεμβάσεων. Παράλληλα, θα διεξαχθούν συνεδρίες από κορυφαίους ειδικούς στη Ρομποτική Γυναικολογική Χειρουργική από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσω των πρακτικών εργαστηρίων, ομιλιών και διαδραστικών συνεδριών, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να βελτιώσουν τις χειρουργικές τους επιδόσεις και τα αποτελέσματα για τους ασθενείς τους.

«Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες μια παραγωγική και εκπαιδευτική εμπειρία. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της πρακτικής εκπαίδευσης και στόχος μας είναι η εκτεταμένη εξοικείωση των συμμετεχόντων με hands-on πρακτικές πάνω στα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα στη γυναικολογία» αναφέρει ο δρ Πλεύρης.



Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του workshop www.rsega.gr ή επικοινωνήστε με το ISLE Academy στο email info@isleacademy.com ή τηλεφωνικά +30 210 6143506.



Πηγή: skai.gr

