Λορέντζο Μπράουν στο ΟΠΑΠ GAME TIME: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό για το 8ο αστέρι»

Ένα 24ωρο πριν το ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διεξαχθεί στο Καλλιμάρμαρο ο νέος άσος του Παναθηναϊκού Λορέντζο Μπράουν φιλοξενείται στην εκπομπή του Game Time του ΟΠΑΠ και διηγείται μια απολαυστική ιστορία από τις πρώτες μέρες του στους δρόμους της Αθήνας.

Ο παίκτης των Πρωταθλητών Ευρώπης, μιλάει για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό, τον απόλυτο στόχο του repeat στην Euroleague, τη σχέση με τον Εργκίν Αταμάν, τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αλλά και τον κόσμο των «Πράσινων».

Σχολιάζει ακόμα την έλευση του πολυαναμενόμενου glass floor στο ΟΑΚΑ, απαντάει σε ενδιαφέροντα διλήμματα της Λίλας Κουντουριώτη και «δεσμεύεται» για την επόμενη παρουσία του στη δημοφιλή εκπομπή του ΟΠΑΠ.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

