Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως ο στρατός της θα ανακτήσει τον έλεγχο της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ "εγκαίρως", αρνούμενη να δηλώσει πόσο γρήγορα θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου τη μεγαλύτερη επίθεση από το εξωτερικό στη Ρωσία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους Ουκρανούς στρατιώτες να διασχίζουν τα σύνορα στη δυτική περιφέρεια του Κουρσκ υποστηριζόμενοι από σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και βαρύ πυροβολικό, περιλαμβανομένων όπλων δυτικής κατασκευής.

Η Ρωσία πολεμάει από τότε για να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις. Χθες, Πέμπτη, υψηλόβαθμος Ρώσος διοικητής δήλωσε πως τα ρωσικά στρατεύματα ανακατέλαβαν δύο χωριά στην περιφέρεια του Κουρσκ.

"Ο στρατός μας κάνει τη δουλειά του. Θα εκπληρώσει την αποστολή του. Ο έλεγχος θα αποκατασταθεί", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας πως ο στρατός προφανώς δεν θα συζητήσει δημόσια πώς σκοπεύει να το επιτύχει αυτό.

"Η κατάσταση, βέβαια, σε εκείνες τις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο Ουκρανών μαχητών -- λοιπόν, βέβαια, είναι ακραία. Η κατάσταση αυτή θα διορθωθεί εγκαίρως", πρόσθεσε.

Η εισβολή της Ουκρανίας κατέλαβε εξαπίνης τη Ρωσία και έδωσε σημαντική ώθηση στο ηθικό των δυνάμεων του Κιέβου έπειτα από μήνες αργής ρωσικής προόδου στην ανατολική Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες πως η επιχείρηση κατάφερε να αποσπάσει σχεδόν 40.000 Ρώσους στρατιώτες απαλύνοντας ένα μέρος της ρωσικής πίεσης στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λέει, αντίθετα, πως ο στρατός του προχωρεί πιο γρήγορα από πριν στο Ντονμπάς, όπου έχει πάρει τον έλεγχο σειράς οικισμών σε μια ώθηση προς τον ουκρανικό κόμβο επιμελητείας του Ποκρόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.