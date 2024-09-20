Ομόφωνα αθώος ο Γιάννος Παπαντωνίου

Ομόφωνα αθώος λόγω αμφιβολιών ο Γιάννος Παπαντωνίου η σύζυγος του και ο φίλος του επιχειρηματίας για την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Το δικαστήριο έκρινε οτι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της δωροδοκίας ούτε και της απιστίας. Διατηρεί αμφιβολίες και ως εκ τούτου - αφού δεν υπάρχει βασικό αδίκημα - δεν υπάρχει και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

«Υπάρχουν αμφιβολίες για τα βασικά αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας και της απιστίας (παραγεγραμμένα), δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις και κατά συνέπεια απαλλάσσεται λόγω αμφιβολιών για τη νομιμοποίηση εσόδων που κατηγορείται» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Για δίκαιη απόφαση κάνει λόγο ο δικηγόρος του κ.Παπαντωνίου.

Δήλωση Παπαντωνίου

«Με συγκίνηση υποδέχομαι την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι δικαίωση ουσιαστική των πολιτικών μου αγώνων για μια καλύτερη Ελλάδα. Απόφαση δίκαιη που διαγραφει την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστη η οικογένειά μου τα τω τιμά την ελληνική δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

