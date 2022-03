Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς παραβρίσκεται στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τουρκία.

Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες του Αμπράμοβιτς να κάθεται δίπλα στο δεξί χέρι του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ των απεσταλμένων Κιέβου και Μόσχας.

Το Sky News, μετέδωσε νωρίτερα επικαλούμενο τρεις διαφορετικές πηγές, ότι ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, ένας από τους Ρώσους στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, εθεάθη μαζί με τις αντιπροσωπείες Κιέβου και Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη.

Φωτογραφία με τον Αμπράμοβιτς δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο, δημοσίευσε και το Ria Novosti.

