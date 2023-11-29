Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιμένει πως θα καταστρέψει τη Χαμάς μετά τη λήξη της εκεχειρίας

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο να καταστρέψει τη Χαμάς μετά τη λήξη της ολιγοήμερης εκεχειρίας, διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεοπτική υπηρεσία της εφημερίδας Welt και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη.

Ο Νετανιάχου απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για νέα παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Επί του παρόντος, η εκεχειρία ισχύει μέχρι τις 7 το πρωί της Πέμπτης.

«Συμφωνήσαμε ότι γυναίκες, παιδιά και ξένοι όμηροι θα απελευθερωθούν κατά προτεραιότητα», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Welt TV, μιλώντας στην αγγλική γλώσσα.

Η Χαμάς – η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που από το 2007 έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας – διέπραξε αποτρόπαιες δολοφονίες, σημείωσε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Μετά τη λήξη της εκεχειρίας, «θα συνεχίσουμε τη μάχη», τόνισε. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταστρέψουμε τη Χαμάς», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε ο Νετανιάχου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Χαμάς, σχεδόν 15.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 36.000 έχουν τραυματιστεί από την 7η Οκτωβρίου εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών. Επιπλέον αγνοείται η τύχη άλλων 7.000 εκτοπισμένων στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

