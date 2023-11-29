Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών σε πολλές περιοχές της Κένυας, έκανε γνωστό χθες Τρίτη κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 76 θανάτους.

Πάνω από 89.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν καταφύγει σε 112 καταυλισμούς, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο Ρέιμοντ Ομόλο, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Η Κένυα, η Αιθιοπία και η Σομαλία πλήττονται για εβδομάδες από καταρρακτώδεις βροχές, που συνδέονται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο. Τα ακραία φαινόμενα ακολουθούν τη χειρότερη ξηρασία στο Κέρας της Αφρικής τα τελευταία 40 χρόνια.

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο συγκάλεσε προχθές Δευτέρα συνεδρίαση υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων για την διαχείριση της κρίσης κι υποσχέθηκε ότι οι πλημμυροπαθείς θα λάβουν βοήθεια αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε μετά τη συνεδρίαση η κενυατική προεδρία, γινόταν λόγος για 76 νεκρούς και πάνω από 35.000 οικογένειες που εκτοπίστηκαν.

Οι βροχοπτώσεις που έχουν ξεπεράσει ήδη κατά πολύ τις φυσιολογικές για την εποχή κι αποδίδονται στο Ελ Νίνιο «προκάλεσαν πλημμύρες μεγάλης κλίμακας οι οποίες δυστυχώς είχαν αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να εκτοπιστούν οικογένειες, να εμφανιστούν εστίες επιδημιών, να υποστούν καταστροφές υποδομές και αγαθά», τόνιζε στην ανακοίνωση η προεδρία της Κένυας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.