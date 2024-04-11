Πέθανε σήμερα στο σπίτι του, στο Λας Βέγκας, ο πρώην παίκτης του NFL, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και κατηγορούμενος στο παρελθόν για διπλή δολοφονία Ο. Τζ. Σίμπσον (OJ Simpson), μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Simpson έγινε μια από τις πιο διαβόητες φιγούρες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δίκης του στη δεκαετία του '90, για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του εραστής της Ρόναλντ Γκόλντμαν.

Το ζευγάρι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου έξω από στη γειτονιά Brentwood του Λος Άντζελες τη νύχτα της 12ης Ιουνίου 1994.

Η δίκη διήρκεσε έντεκα μήνες, από τις 9 Νοεμβρίου 1994 έως τις 3 Οκτωβρίου 1995.

Ο Simpson αθωώθηκε και η ετυμηγορία δίχασε την αμερικανική κοινή γνώμη.

Μετά τη δίκη, ο πατέρας της Γκόλντμαν υπέβαλε πολιτική αγωγή κατά του Σίμπσον.

Στις 4 Φεβρουαρίου 1997, η επιτροπή βρήκε ομόφωνα τον Σίμπσον υπεύθυνο για τους δύο θανάτους.

Στην οικογένεια Goldman επιδικάστηκαν αποζημιώσεις και αποζημιώσεις συνολικού ύψους 33,5 εκατομμυρίων δολαρίων (61,1 εκατομμύρια δολάρια σε δολλάρια 2022).

Το 2000, ο Σίμπσον έφυγε από την Καλιφόρνια για τη Φλόριντα, μια από τις λίγες πολιτείες όπου προσωπικά περιουσιακά στοιχεία όπως σπίτια και συντάξεις δεν μπορούν να κατασχεθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων που σε άλλες πολιτείες.

