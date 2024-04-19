Ισραηλινές πηγές δήλωσαν στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ Σταύρο Ιωαννίδη ότι η επίθεση στο Ισφαχάν έπληξε συστοιχίες S-200 της αεροπορικής βάσης της ιρανικής πόλης, πολύ κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην ίδια περιοχή. Ανάλογες υποδομές χτυπήθηκαν στο Ιράκ και τη Συρία.

Το μήνυμα είναι αναμφισβήτητο: «επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε τις πυρηνικές σας εγκαταστάσεις αυτή τη φορά, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι χειρότερο», δηλώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στα ΜΜΕ.

Το Ισραήλ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Ιράν.



Με άλλα λόγια, η επίθεση στο Ισφαχάν σχεδιάστηκε κυρίως για να καταστήσει εξαιρετικά σαφές πόσο ευάλωτο είναι σε επίθεση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.



Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς από αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι δυνατότητες ανίχνευσης από ραντάρ της Τεχεράνης σχολιάζουν ισραηλινά ΜΜΕ.



«Αυτό θα μπορούσε να γίνει ξανά ανά πάσα στιγμή» είναι η προειδοποίηση.



Ταυτόχρονα, με το να μην επιτεθεί στην πραγματική πυρηνική τοποθεσία στο Ισφαχάν ή σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, η Ιερουσαλήμ εξέπεμψε σήμα στο Ιράν ότι δεν επιδιώκει έναν φαύλο και κλιμακούμενο περιφερειακό πόλεμο.



Αυτή ήταν μια χειρουργική «ενδιάμεση» επίθεση, που σχεδιάστηκε για να απειλήσει για το μέλλον, αλλά και για να μειώσει την πιθανότητα άλλης ιρανικής αντεπίθεσης, μετά την εκτόξευση εκατοντάδων πυραύλων και drones από την Ισλαμική Δημοκρατία στο εβραϊκό κράτος το περασμένο Σάββατο.



Το αν επιτύχει ο διττός στόχος του Ισραήλ, αφενός να σταματήσει το Ιράν να προχωρήσει με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφετέρου να το αποτρέψει από το να προχωρήσει σε νέα πλήγματα και ταυτόχρονα σε ολοκληρωτικό πόλεμο, θα φανεί στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

