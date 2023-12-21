Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας και πρωθυπουργού και νυν ηγέτη της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα αποφάσισε σήμερα η αλβανική βουλή ανοίγοντας τον δρόμο για την σύλληψη και παραπομπή του σε δίκη για διαφθορά.

Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι αναποδογύρισαν έδρανα, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα!

Ο ίδιος ο Μπερίσα χαρακτήρισε την απόφαση εγκληματική και ωμή παραβίαση του Συντάγματος και κάλεσε τους οπαδούς του σε διαρκείς διαδηλώσεις μη υπακοής στο κράτος, μέχρι την ανατροπή του καθεστώτος Ράμα, όπως εκείνος αποκαλεί την κυβέρνηση των σοσιαλιστών.

Την άρση της ασυλίας είχε ζητήσει η εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) που ερευνά πιθανή εμπλοκή του Μπερίσα, ως πρωθυπουργού, σε υποθέσεις αγοραπωλησιών εκτάσεων στα Τίρανα, προς όφελος συγγενικών του προσώπων.

Η εισαγγελία είχε επιβάλλει περιοριστικούς όρους στον Μπερίσα, με τη μορφή της υποχρεωτικής εμφάνισής του στην αστυνομία σε τακτά διαστήματα, που όμως ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός δεν τήρησε.

Έτσι τώρα βρίσκεται ενώπιον δυο ενδεχομένων: να προφυλακιστεί, πράγμα δύσκολο καθώς υπερβαίνει το όριο ηλικίας που προβλέπει σχετικά ο νόμος ή να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Σημειώνεται ότι ως ύποπτος για διαφθορά ο Μπερίσα έχει χαρακτηριστεί ανεπιθύμητος τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Μεγάλη Βρετανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.