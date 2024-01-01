Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 12 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα λίγες ώρες μετά τον ερχομό του 2024. Σειρήνες ακούστηκαν σε όλες τις περιοχές του νότιου και κεντρικού Ισραήλ.

Οι Ταξιαρχίες Al-Qassam, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, δημοσίευσαν μια δήλωση υποστηρίζοντας ότι είχαν βομβαρδίσει το Τελ Αβίβ με μπαράζ ρουκετών "M90" τα μεσάνυχτα.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ νωρίς τη Δευτέρα αναγνώρισαν την εκτόξευση ρουκετών σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρωτοχρονιά, ίδια τρομοκρατία της Χαμάς. Ενώ 129 Ισραηλινοί εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς στη Γάζα, η Χαμάς αποφάσισε επίσης να ξεκινήσει το 2024 εκτοξεύοντας ένα μπαράζ ρουκετών στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει "ευτυχισμένος" νέος χρόνος μέχρι να είναι όλοι σπίτι», δήλωσαν οι IDF.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η τριών μηνών σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται και το νέο έτος χωρίς να διαφαίνεται ένα τέλος.

Πηγή: skai.gr

