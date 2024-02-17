Μετά τον Ναβάλνι ποιος;
Ο θάνατος του σφοδρού επικριτή του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, δεν αφήνει κανένα προφανή διάδοχο στον αγώνα για δημοκρατία στη Ρωσία.
Θεωρούμενος ως ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ρωσίας, ο Ναβάλνι πέρασε χρόνια πολεμώντας το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν και τη διαφθορά.
Με τον κορυφαίο ηγέτη της τώρα νεκρό, τι απομένει από την αντιπολίτευση στη Ρωσία;
Το Sky News μίλησε με ειδικούς της ρωσικής πολιτικής, οι οποίοι σημειώνουν ότι τα πιο ενεργά στελέχη της αντιπολίτευσης βρίσκονται πλέον εκτός Ρωσίας.
Ο δρ Μπεν Νόμπλ, αναπληρωτής καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο University College του Λονδίνου, λέει: «Ο Ναβάλνι επέκρινε τον Πούτιν, αλλά ταυτόχρονα και αυτός, με την ομάδα του, έφτιαξε ένα όραμα μιας διαφορετικής Ρωσίας».
Ο στρατιωτικός αναλυτής καθηγητής Μάικλ Κλαρκ είπε ότι ο Ναβάλνι ήταν «ο πιο αξιόπιστος επικριτής στη Ρωσία», προσθέτοντας ότι είχε πίσω του ένα μεγάλο κίνημα που ήταν ενεργό ακόμη κι όσο ο ίδιος ήταν στη φυλακή.
Αλλά, τόνισε επίσης, ο Ναβάλνι «δεν ήταν τόσο φιλελεύθερος όσο θα ήθελαν να πιστεύουν οι άνθρωποι στη Δύση» και είχε μια «μάλλον ρωσική ιμπεριαλιστική άποψη» για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Τι θα γίνει τώρα;
Η αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Ρωσίας είναι «πολύ κατακερματισμένη», λέει ο δρ Νομπλ και προσθέτει ότι παρά το σοκ και την οργή, δεν θα περίμενε μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους στη Ρωσία, όπου το όνομα του Ναβάλνι δυσφημίζεται εδώ και πολλά χρόνια.
Η ομάδα του Ναβάλνι, με έδρα τη Λιθουανία, θα προσπαθήσει να συντονίσει τα επόμενα βήμα, πρόσθεσε ο Νομπλ, οι οποίες θα γίνουν σαφέστερες το προσεχές διάστημα.
Η Σαμάνθα ντε Μπεντέρμ, συνεργάτης στο think tank Chatham House, είπε ότι κανένας θάνατος εξέχουσας προσωπικότητας της ρωσικής αντιπολίτευσης δεν οδήγησε σε διαμαρτυρίες.
Όμως πρόσθεσε: «Το πλαίσιο σήμερα είναι διαφορετικό: η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο στην Ουκρανία και ένας νέος υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο Μπόρις Ναντεζντίν, έχει δημιουργήσει ένα εμβρυϊκό αντιπολεμικό κίνημα που διψά για αλλαγή στη Ρωσία».
Μπόρις Ναντεζντίν: Διάδοχος του Ναβάλνι;
Δεν υπάρχει προφανής διάδοχος, λέει ο δρ Νομπλ και συμπληρώνει: «Αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα και την σκληρότητα, με την οποία το Κρεμλίνο έχει ‘κάψει’ το τοπίο μιας αξιόπιστης αντιπολίτευσης στον Πούτιν».
Οι ρωσικές εκλογές πλησιάζουν τον επόμενο μήνα και ο πρόεδρος Πούτιν είναι σίγουρος νικητής, λέει ο δρ Νομπλ.
Ο 60χρονος πολιτικός Μπόρις Ναντεζντίν, που προσπάθησε να είναι υποψήφιος εναντίον του Πούτιν στις επερχόμενες εκλογές, είναι ίσως το σημαντικότερο πρόσωπο της ρωσικής αντιπολίτευσης αυτή την στιγμή.
Έχει ζητήσει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και προέτρεψε τη Ρωσία να ξεκινήσει διάλογο με τη Δύση.
Όμως του έχει απαγορευτεί να είναι μέλος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.
«Μια αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο θάνατος του Ναβάλνι μπορεί να δώσει μια νέα ζωή στον Ναντεζντίν... και να γεννήσει ένα πραγματικό κίνημα» είπε η ντε Μπεντέρμ.
Ο δρ Νομπλ σημειώνει ότι το Κρεμλίνο αρχικά ανέχτηκε τον Ναντεζντίν, αλλά «τρόμαξε» όταν είδε την υποστήριξη που κέρδισε.
«Νομίζω ότι τώρα θα είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στην προοπτική ο Ναντεζντίν να γίνει άλλο ένα σημείο αβεβαιότητας σε ένα σύστημα που όλο και περισσότερο δεν ανέχεται την αβεβαιότητα και την αντίθεση».
Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε από τον Ναντεζντίν να προσπαθήσει να πάρει τη θέση του Ναβάλνι, κυρίως επειδή απλώς δεν θα το επιτρέψουν».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.