Αλάσκα: «Μυστηριώδης σπείρα» εμφανίστηκε στο Βόρειο Σέλας - Πώς το εξηγούν οι ειδικοί - Δείτε βίντεο

Ενας σπειροειδής σχηματισμός που έμοιαζε με «μίνι» γαλαξία έκανε την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουράνιο θόλο της Αλάσκας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Οι λάτρεις της νυχτερινής παρατήρησης που κατέγραφαν το Βόρειο Σέλας, αιφνιδιάστηκαν στη θέα του αλλόκοτου ουράνιου σχηματισμού.

Ο Todd Salat φωτογραφίζει το βόρειο σέλας εδώ και χρόνια, παίρνοντας ακόμη και το όνομα "The Aurora Hunter". Αλλά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, βίωσε μια «πρώτη φωτεινή ρόδα στον ουρανό» που είπε ότι έπλεε μέσα από τα φώτα και πάνω από το Donnelly Dome κοντά στο Delta Junction, ακριβώς νοτιοανατολικά του Fairbanks, στην Αλάσκα.

Φωτογράφισε το μυστηριώδες σχήμα, το οποίο φαινόταν να είναι ένας γιγάντιος και λαμπερός σπειροειδής γαλαξίας που αιωρείται ακριβώς πάνω από ένα βουνό στη μέση των πράσινων σέλας. Και δεν ήταν ο μόνος.

Μίλια μακριά στη βορειοδυτική Αλάσκα, η Elizabeth Withnall είχε ένα παρόμοιο θέαμα.

«Είδα το πιο τρελό πράγμα στον ουρανό», έγραψε στο Facebook. «Πάντα βλέπω περίεργα πράγματα στον ουρανό, αλλά αυτό ήταν αλλόκοτο».

Κατέγραψε επίσης εικόνες που δείχνουν το ίδιο τεράστιο αντικείμενο σε έντονη αντίθεση με τον νυχτερινό ουρανό.

Η Withnall ανέφερε πως ήλπιζε ότι η μυστηριώδης σπείρα θα οδηγούσε στην εμφάνιση ενός διαστημόπλοιου και εξωγήινων, αλλά σύμφωνα με τον Don Hampton του Γεωφυσικού Ινστιτούτου Fairbanks του Πανεπιστημίου της Αλάσκας, αυτό το γεγονός δεν σχετίζεται ακριβώς με UFO.

Αντ 'αυτού, είπε στο Associated Press πως ήταν στην πραγματικότητα κάτι που έχει δει ο ίδιος περίπου τρεις φορές - να εκλύεται καύσιμο από έναν πύραυλο.

«Όταν το κάνουν αυτό σε μεγάλα υψόμετρα, αυτό το καύσιμο μετατρέπεται σε πάγο. Και αν τύχει να βρίσκεται στο φως του ήλιου, όταν βρίσκεσαι στο σκοτάδι στο έδαφος, μπορείς να το δεις σαν ένα είδος μεγάλου σύννεφου και μερικές φορές είναι στροβιλισμένα», ανέφερε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Δεν είναι γαλαξίας...Είναι απλώς υδρατμοί που αντανακλά το φως του ήλιου.»

Πρόκειται για αποτέλεσμα της περίσσειας καυσίμων που απελευθερώθηκαν από πύραυλο της SpaceX που εκτοξεύτηκε από την Καλιφόρνια περίπου τρεις ώρες πριν από τη διαστημική βάση Vandenberg. Σύμφωνα με το Space.com, ο πύραυλος Falcon 9 είχε περισσότερους από 50 δορυφόρους και απογειώθηκε στις 2:48 π.μ. ET.

Η απόρριψη του καυσίμου συνέβη την κατάλληλη στιγμή για να είναι ορατή πάνω από την Αλάσκα, είπε ο Hampton, "και έχουμε αυτό το πολύ ωραίο σπειροειδές πράγμα."

