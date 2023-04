Η γνωστή βότκα Absolut διακόπτει τις εξαγωγές στην Ρωσία έπειτα από μαζικό μποϊκοτάζ στη Σουηδία

Η βότκα Absolut, που ανήκει στον γαλλικό όμιλο Pernod Ricard, διακόπτει τις εξαγωγές προς την Ρωσία, αφού είχε προχωρήσει διακριτικά στην επανάληψή τους προκαλώντας κίνημα μποϊκοτάζ του προϊόντος και τις επικρίσεις του πρωθυπουργού της Σουηδίας.

Η Absolut Company, που παράγει μία από τις πιο δημοφιλείς βότκες στον κόσμο, «αποφάσισε να διακόψει τις εξαγωγές προς την Ρωσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, που επικαλείται την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων και των συνεργατών της «απέναντι στις πάσης φύσεως μαζικές επικρίσεις».

Σημειώνεται ότι ακόμα και οι Σουηδοί σιτοπαραγωγοί είχαν απειλήσει με διακοπή προμηθειών την εταιρεία, αν επέμενε να προμηθεύει με βότκα τη Ρωσία.

