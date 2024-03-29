Ο ιαπωνικός φαρμακευτικός όμιλος Kobayashi Pharmaceutical με έδρα της Οσάκα της Ιαπωνίας βρίσκεται στο κέντρο ενός μεγάλου υγειονομικού σκανδάλου στη χώρα, με επίκεντρο συμπληρώματα διατροφής κατά της χοληστερίνης, τα οποία περιέχουν μαγιά κόκκινου ρυζιού.

Ο όμιλος ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά ένα πέμπτο θάνατο που ενδέχεται να συνδέεται με τα συμπληρώματά του ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στην Ιαπωνία στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχει αυξηθεί σε 114. Οι ασθενείς εμφανίζουν κυρίως νεφρική ανεπάρκεια.

Μια περίπτωση νοσηλείας στην Ταϊβάν, η οποία ενδέχεται να συνδέεται επίσης με τα συμπληρώματα διατροφής του Kobayashi Pharmaceutical αναφέρθηκε εξάλλου χθες, Πέμπτη, από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αν η σύνδεση αυτή επιβεβαιωθεί, θα είναι το πρώτο γνωστό κρούσμα εκτός Ιαπωνίας.

«Ζητώ εκ βαθέων συγγνώμη για τη μεγάλη ανησυχία που προκαλέσαμε», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του οικογενειακού ομίλου, Ακιχίρο Κομπαγιάσι, υποκλινόμενος μπροστά στις κάμερες μαζί με άλλους διευθυντές της εταιρείας του, σε ένδειξη μετάνοιας.

Scandal-hit Kobayashi Pharmaceutical said on Friday that a chemical compound naturally made from blue mold may have been the cause of the health damage linked to its "beni kо̄ji" (red yeast rice) dietary supplements. https://t.co/RD138ZU0Ah — The Japan Times (@japantimes) March 29, 2024

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι «λυπάται» για το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό παρά μόνο στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν ανακοίνωσε την ανάκληση τριών σειρών προϊόντων, παρόλο που είχε λάβει μια πρώτη ειδοποίηση από γιατρό ήδη από τις 15 Ιανουαρίου.

Επίσης ανακοίνωσε ότι θέλει να αποζημιώσει τα πρόσωπα που εμφανίζουν παρενέργειες ή νοσηλεύονται, αφού κατανάλωσαν δικά του συμπληρώματα διατροφής.

Ο όμιλος Kobayashi Pharmaceutical και οι ιαπωνικές υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν ποια ουσία στη μαγιά κόκκινου ρυζιού (αποκαλείται «μπένι κότζι») των συμπληρωμάτων διατροφής μπορεί να ευθύνεται για τις νοσηλείες και τους θανάτους.

Η επιχείρηση παραδέχθηκε αυτή την εβδομάδα ότι προμήθευσε επίσης μαγιά κόκκινου ρυζιού σε περίπου πενήντα άλλες εταιρείες στην Ιαπωνία, καθώς και σε δύο επιχειρήσεις της Ταϊβάν.

Για προληπτικούς λόγους, πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές προχώρησαν με τη σειρά τους σε ανακλήσεις δικών τους προϊόντων που περιέχουν αυτή τη μαγιά, όπως το ανθρακούχο σακέ, διάφορα ντρέσινγκ για σαλάτες ή το μίσο, μια παστώδης ουσία που παρασκευάζεται από φασόλια σόγιας τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.