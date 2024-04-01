Ισραηλινός βομβαρδισμός στο νοσοκομείο Αλ Ακσά της Λωρίδας της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαεπτά, ανέφερε χθες Κυριακή ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μέσω X, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έβαλε στο στόχαστρο «κέντρο διοίκησης» της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς.

Σε δεύτερο μήνυμά του, ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους τόνισε πως 21 ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο Σίφα, προπολεμικά τη μεγαλύτερη δομή υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου, όπως τόνισε, δεν απομένει πλέον παρά ένα μπουκάλι νερό για κάθε 15 ασθενείς.

Για το Αλ Ακσά, ανέφερε πως ομάδα του ΠΟΥ βρισκόταν επιτόπου «όταν σκηνή στο προαύλιο του νοσοκομείου χτυπήθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) 17 τραυματίστηκαν». Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θύματα, διαβεβαίωσε πάντως πως τα μέλη του προσωπικού του ΠΟΥ είναι σώα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε νωρίτερα μέσω X ότι αεροσκάφος του «έπληξε κέντρο διοίκησης του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και τρομοκράτες (...) στην αυλή του νοσοκομείου Αλ Ακσά στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα».

Στο «πλήγμα ακριβείας» αυτό «το κτίριο του νοσοκομείου Αλ Ακσά δεν υπέστη ζημιά και η λειτουργία του δεν επηρεάστηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τέντρος, η ομάδα του ΠΟΥ είχε πάει στο νοσοκομείο αυτό για να κάνει αποτίμηση των αναγκών και να παραλάβει θερμοκοιτίδες προς αποστολή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σίφα

Στο νοσοκομείο Σίφα, στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, που μετατράπηκε εκ νέου σε θέατρο άγριων μαχών στην επιχείρηση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός τη 18η Μαρτίου στο συγκρότημα, ο δόκτωρ Τέντρος περιέγραψε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Το Ισραήλ υποστήριξε όταν εξαπέλυε την επιχείρηση πως στο νοσοκομείο κρύβονται «υψηλόβαθμοι τρομοκράτες» της Χαμάς.

«21 ασθενείς πέθαναν αφότου το νοσοκομείο τέθηκε υπό πολιορκία τη 18η Μαρτίου. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται γύρω από το νοσοκομείο, σύμφωνα με ενημερώσεις από το νοσοκομείο Σίφα που κάνει υγειονομικός μέσα σε αυτό», τόνισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Στα απομεινάρια του κέντρου υγείας παραμένουν 107 ασθενείς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 28 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση, σε ακατάλληλο κτίριο, την ώρα που το προσωπικό δεν έχει καν τα στοιχειώδη μέσα για να προσφέρει περίθαλψη: «ούτε πάνες, ούτε καθετήρες και ουροσυλλέκτες, ούτε νερό για να καθαρίσει τις πληγές».

«Πολλοί έχουν μολυσμένες πληγές και είναι αφυδατωμένοι. Από χθες (σ.σ. προχθές Σάββατο), δεν απομένει πλέον παρά ένα μπουκάλι νερό για κάθε 15 ανθρώπους», συνέχισε ο Δρ. Τέντρος.

«Εξαπλώνονται μολυσματικές ασθένειες εξαιτίας των ανθυγιεινών συνθηκών» και «τα τρόφιμα είναι εξαιρετικά περιορισμένα».

Ανθρωπιστικός διάδρομος;

Μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς και εξαπολύει ακατάπαυστους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο, που μεταξύ άλλων κατέστρεψαν μεγάλο μέρος των δομών υγείας.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, δεν μένουν πλέον παρά δέκα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας σε λειτουργία, a minima, από 36 προτού ξεσπάσει ο πόλεμος που αυτόν τον μήνα θα συμπληρώσει μισό χρόνο.

Τα νοσοκομεία αποτελούν επίσης καταφύγιο για χιλιάδες Γαζαίους, τα σπίτια των οποίων ισοπεδώθηκαν ή έφυγαν για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Ο παλαιστινιακός θύλακος υφίσταται σχεδόν απόλυτη πολιορκία και ΜΚΟ, όπως και ο ΟΗΕ, κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν επιτρέπει να εισέρχεται επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια, από την οποία εξαρτάται σχεδόν όλος ο πληθυσμός (2,4 εκατ. άνθρωποι) στη Λωρίδα της Γάζας. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών έχει συγκεντρωθεί στον νότο, μέσα και γύρω από την πόλη Ράφα.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προσάπτουν επίσης στον ισραηλινό στρατό ότι εμποδίζει ή επιβραδύνει αποστολές στις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, ειδικά στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

«Παροτρύνουμε το Ισραήλ να διευκολύνει επειγόντως την πρόσβαση και να (επιτρέψει να) δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος προκειμένου ο ΠΟΥ και εταίροι του να μπορέσουν να διακομίσουν ασθενείς για να σωθούν. Επαναλαμβάνουμε: κάθε στιγμή μετράει. Κατάπαυση του πυρός!», καταλήγει η ανάρτηση του Δρος Τέντρος.

Στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 32.782 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.