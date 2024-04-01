Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Λιγότερες από 100 βουλευτικές έδρες δίνουν στο κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο νέες δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν πιθανότατα το φθινόπωρο.

Η μέτρηση της Survation για τους Sunday Times σε δείγμα 15.000 πολιτών αναλύει τα δεδομένα περιφέρεια προς περιφέρεια. Εκτιμά πως από τις 365 έδρες που κέρδισαν στις εκλογές του 2019 οι Τόρις (στη Βουλή των 650 εδρών) θα υποχωρήσουν τώρα στις 98 έδρες, στο χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας του κόμματος.

Αντίθετα, οι Εργατικοί θα αποκτήσουν τεράστια αυτοδυναμία με 468 έδρες, υπερδιπλασιάζοντας τις 203 που είχαν κατακτήσει στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019.

Ως προς τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, το Εργατικό Κόμμα του σερ Κιρ Στάρμερ προηγείται με 45% έναντι 26% των Συντηρητικών του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει πως υφίσταται απειλή απώλειας έδρας ακόμα και για τον ίδιο τον κ. Σούνακ, καθώς το προβάδισμά του έχει μειωθεί σημαντικά σε μόλις 2,5% ως προς την πρόθεση ψήφου.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, η δημοσκόπηση θα αναπυροδοτήσει τις συζητήσεις στους κόλπους των Τόρις για μία ακόμα αλλαγή ηγέτη πριν από τις εκλογές.

Επιπλέον, ανάλυση από την Daily Mail των τελευταίων δημοσκοπήσεων σε συνολικό δείγμα 18.000 δείχνει πως οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμα και στις 80 έδρες, έναντι 470 των Εργατικών.

Τα πράγματα θα ήταν ελαφρώς καλύτερα για τους Τόρις αν το υπερδεξιό κόμμα Reform UK που έχει τη στήριξη του Νάιτζελ Φάρατζ συμφωνούσε να μην κατεβάσει παντού υποψηφίους. Σε μια τέτοια περίπτωση προβλέπονται 133 έδρες για το κόμμα του κ. Σούνακ έναντι 430 για τον Κιρ Στάρμερ και τους Εργατικούς.

