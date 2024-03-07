Βρετανία: Αναφορές Κάμερον σε Ουκρανία και Γάζα πριν το ταξίδι στο Βερολίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον αναφέρθηκε για πρώτη φορά με λεπτομέρεια σε πρόταση χορήγησης ενός διεθνούς δανείου προς την Ουκρανία με εγγύηση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχει παγώσει η Δύση.

Μιλώντας αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή των Λόρδων ο λόρδος Κάμερον είπε πως «υπάρχει μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κάτι σαν συνεταιρικό δάνειο ή ένα ομόλογο που στην ουσία θα αξιοποιεί τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση για να δοθούν αυτά τα χρήματα στους Ουκρανούς, γνωρίζοντας πως θα τα πάρουμε πίσω όταν πληρωθούν αποζημιώσεις από τη Ρωσία».

Όπως σχολιάζει ο Guardian, πρόκειται για πρόταση που υπερβαίνει το σχέδιο που συζητείται στην ΕΕ να δοθούν στην Ουκρανία μόνο τα έκτακτα κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που κατέχει η Δύση, δηλαδή ένα ποσό που υπολογίζεται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο λόρδος Κάμερον συμπλήρωσε πως το Λονδίνο στοχεύει στη «μέγιστη ενότητα» επί της βρετανικής πρότασης μεταξύ των χωρών του G7 και της ΕΕ. «Αλλά», συνέχισε, «αν δεν μπορούμε να το έχουμε αυτό, νομίζω θα πρέπει να προχωρήσουμε με τους συμμάχους που θέλουν να αναλάβουν αυτή τη δράση».

Αυτή την πρόταση δανεισμού της Ουκρανίας αναμένεται να συζητήσει ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών στο Βερολίνο το απόγευμα με την ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ.

Η επίσκεψη έρχεται μετά από τον εκνευρισμό που έχει προκαλέσει στο Λονδίνο η υποκλοπή από τη Ρωσία της συνομιλίας ανώτατου Γερμανού στρατιωτικού αξιωματούχου, κατά την οποία μεταξύ άλλων γινόταν αναφορά σε παρουσία Βρετανών στρατιωτών «βαθιά μέσα» στην Ουκρανία.

Η συνάντηση των δύο υπουργών αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις ώρες, με κοινή συνέντευξη Τύπου να έχει οριστεί για το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Foreign Office, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην Ουκρανία, στην παράνομη μετανάστευση και στη Γάζα.

Επί του θέματος της Γάζας, την Τετάρτη ο λόρδος Κάμερον υποδέχθηκε στο Λονδίνο το μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ αλλά και βασικό πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, Μπένι Γκαντς.

Όπως δήλωσε μετά ο Βρετανός υπουργός, είχε μαζί του «δύσκολες αλλά αναγκαίες συζητήσεις» αναφορικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάνοντας λόγο για μία «καταστροφική και εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση» που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι, ο λόρδος Κάμερον σημείωσε ότι πίεσε τον Ισραηλινό αξιωματούχο για αύξηση των ροών βοήθειας προς τη Γάζα.

«Ακόμα δε βλέπουμε βελτιώσεις επί του εδάφους. Αυτό πρέπει να αλλάξει», συνέχισε, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει άμεση ανθρωπιστική παύση πυρός, αυξημένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω ξηράς και θάλασσας, καθώς και επέκταση των ειδών βοήθειας, όπως υλικά για επιδιορθώσεις υποδομών.

Εξέφρασε παράλληλα τη βαθιά ανησυχία του Ηνωμένου Βασιλείου για την προοπτική στρατιωτικής επίθεσης στη Ράφα και κατέληξε προειδοποιώντας το Ισραήλ πως φέρει «νομική ευθύνη» να διασφαλίσει την παροχή βοήθειας. «Η ευθύνη έχει συνέπειες», πρόσθεσε ο λόρδος Κάμερον προειδοποιώντας πως η παροχή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας θα είναι παράγοντας που θα μετρήσει στην αποτίμηση εκ μέρους του Λονδίνου για το κατά πόσο το Ισραήλ δρα εντός διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το ταξίδι του κ. Γκαντς στο Λονδίνο και προηγουμένως στην Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό του κ. Νετανιάχου, ο οποίος έχει πει πως δεν το ενέκρινε. Βρετανοί σχολιαστές εκτιμούν ότι η υποδοχή του στις δύο πρωτεύουσες ίσως αποτελεί ένδειξη ή προειδοποίηση για εξάντληση της υπομονής και εμπιστοσύνης της Δύσης προς το πρόσωπο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

