Το Ριάντ ζητά από Ισραήλ να «λογοδοτήσει» για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Το Ριάντ ζητά από το Ισραήλ να «λογοδοτήσει» για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, το βασίλειο καλεί επίσης να ληφθούν "περισσότερα μέτρα" για την επίτευξη "εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας" και την παροχή "προστασίας στον παλαιστινιακό λαό".

Η Σαουδική Αραβία χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Ισραήλ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να "υποχρεώσει το Ισραήλ να λογοδοτήσει" για τις "συστηματικές του παραβιάσεις" του διεθνούς δικαίου.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, το βασίλειο καλεί επίσης να ληφθούν "περισσότερα μέτρα" για την επίτευξη "εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας" και την παροχή "προστασίας στον παλαιστινιακό λαό".

Και το Κατάρ χαιρέτισε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που καλεί το Ισραήλ να εμποδίσει κάθε πράξη "γενοκτονίας" στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα χαιρετίζοντας "μια νίκη υπέρ της ανθρωπότητας".

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών "χαιρετίζει τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης" επικροτώντας "μια νίκη υπέρ της ανθρωπότητας (...) και της διεθνούς δικαιοσύνης".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

