Συνελήφθη χθες το βράδυ ο πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού Χόρχε Γκλας, ο οποίος είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο του Ισημερινού.

Οι αρχές του Ισημερινού συνέλαβαν τον πρώην αντιπρόεδρο μετά από έφοδο της αστυνομίας στην πρεσβεία του Μεξικού, οδηγώντας το Μεξικό να αναστείλει τις διπλωματικές του σχέσεις με τον Ισημερινό.

Ο Γκλας, ο οποίος έχει καταδικαστεί δύο φορές για διαφθορά, είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο έπειτα από αίτημά του για χορήγηση πολιτικού ασύλου τον Δεκέμβριο, με το επιχείρημα ότι διώκεται από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Η αστυνομία εισήλθε δια της βίας στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο προτού προχωρήσει στη σύλληψη, σημειώνει ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Το προεδρικό γραφείο του Ισημερινού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι αρχές του Ισημερινού συνέλαβαν τον Γκλας.

Ο Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών του Μεξικού να αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις με τον Ισημερινό, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη αυτή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της μεξικανικής κυριαρχίας.



Πηγή: skai.gr

