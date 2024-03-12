Ο αϊτινός de facto πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, αντιμέτωπος με αμφισβήτηση της νομιμοποίησής του και κύμα βίας των συμμοριών στη χώρα του, παραιτήθηκε χθες Δευτέρα, ανακοίνωσαν ο πρόεδρος της κοινότητας των κρατών της Καραϊβικής (CARICOM) και αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Καταγράφουμε την παραίτηση του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί», δήλωσε ο Μοχάμεντ Ιρφάν Αλί, ο πρόεδρος της Γουιάνας, που ασκεί την προεδρία της CARICOM, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την έκτακτη σύνοδο του περιφερειακού οργανισμού στην Τζαμάικα που ήταν αφιερωμένη στην κρίση στην Αϊτή.

Πρόσθεσε πως είναι «ευτυχής» διότι είναι σε θέση να ανακοινώσει «συμφωνία μεταβατικής διακυβέρνησης» της Αϊτής, που «θα ανοίξει τον δρόμο προς ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», θα εγγυηθεί τη «συνέχεια» της διακυβέρνησης, καθώς και «βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια» ώστε να μπορέσουν να διεξαχθούν «ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

Η σύνοδος των χωρών της Καραϊβικής συγκλήθηκε εκτάκτως χθες στην Τζαμάικα με πρωτοβουλία της CARICOM και με παρόντες αντιπροσώπους του ΟΗΕ και άλλων κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών να εξευρεθεί λύση στην κρίση στην Αϊτή.

Η πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς συνέχισε το σαββατοκύριακο να είναι παραδομένη στη βία των συμμοριών, που απαιτούσαν την παραίτηση του Αριέλ Ανρί, όπως και μέρος του πληθυσμού.

Αποκλεισμένος στην αμερικανική περιοχή Πουέρτο Ρίκο, αφού δεν κατάφερε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Αϊτής, ο κ. Ανρί συζήτησε εξ αποστάσεων με τους ηγέτες άλλων χωρών μελών της CARICOM κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου.

Επιβεβαίωσε την παραίτησή του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που βρισκόταν στην Τζαμάικα, ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος.

Ο τελευταίος πρόσθεσε πως ο κ. Ανρί, 74 ετών, νευροχειρουργός προτού ασχοληθεί με την πολιτική, είναι ευπρόσδεκτος να παραμείνει στο Πουέρτο Ρίκο εάν το επιθυμεί.

Σε βίντεο που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ανρί «ευχαρίστησε» τους Αϊτινούς και κάλεσε να αποκατασταθεί η «ειρήνη» και η ομαλότητα.

Η Αϊτή δεν έχει πρόεδρο —ο τελευταίος αρχηγός του κράτους, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, δολοφονήθηκε την 7η Ιουλίου 2021 από ομάδα εκτελεστών— ούτε κοινοβούλιο, καθώς στη χώρα έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Ο κ. Ανρί, τον οποίο είχε ονομάσει ο Ζοβενέλ Μοΐζ, υποτίθεται ότι θα εγκατέλειπε το αξίωμα τον Φεβρουάριο, έπειτα από συμφωνία με διάφορες πολιτικές δυνάμεις, αλλά αποφάσισε να παραμείνει.

Στις αρχές του Μαρτίου, υπέγραψε διμερή συμφωνία στο Ναϊρόμπι για την αποστολή αστυνομικών της Κένυας στην Αϊτή και έκτοτε προσπαθούσε να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο πρόεδρος της Γουιάνας Αλί είχε προειδοποιήσει πριν από μερικές ημέρες πως η CARICOM είχε σκοπό να βοηθήσει να αποκατασταθεί η «σταθερότητα και η ομαλότητα» στην Αϊτή, χαρακτηρίζοντας «απελπιστική» την κατάσταση.

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Η αϊτινή πρωτεύουσα έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμοριών, που επιτέθηκαν σε στρατηγικές τοποθεσίες, ιδίως στο προεδρικό παλάτι, σε αστυνομικά τμήματα και σε φυλακές.

Πιο πρόσφατη ένδειξη της κρίσης ασφαλείας: χθες απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την Πορτ-ο-Πρενς το σύνολο του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν παρόν.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, οι Αμερικανοί απομάκρυναν εσπευσμένα με ελικόπτερα το μη απόλυτα απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό τους.

Οι αϊτινές αρχές κήρυξαν πριν από μια εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ταυτόχρονα απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στον δυτικό νομό της χώρας, που συμπεριλαμβάνει την πρωτεύουσα, όμως δεν έχουν τον έλεγχο της περιοχής.

Χθες Δευτέρα η απαγόρευση κυκλοφορίας παρατάθηκε ως μεθαύριο Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως η σύνοδος στο Κίνγκστον είχε σκοπό να επισημοποιηθεί πρόταση στον Αριέλ Ανρί να παραδώσει την εξουσία σε μεταβατικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και διάφορων πολιτικών δυνάμεων.

Νωρίτερα χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσε όλους τους πολιτικούς παράγοντες στην Αϊτή να διεξαγάγουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις» για την «αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών» της χώρας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μπλίνκεν ανακοίνωσε από την πλευρά του μετά τη σύνοδο στην Τζαμάικα πως οι ΗΠΑ θα διαθέσουν ακόμη 133 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση της κρίσης στην Αϊτή, 100 εκατ. για την διεθνή οπλισμένη δύναμη που αναμένεται να αναπτυχθεί στη χώρα και 33 εκατ. δολάρια για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της έκτακτης συνόδου ψηφιακά, υποσχέθηκε από την πλευρά του άλλα περίπου 91 εκατ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

