Κρίση στην Αϊτή: Οι ΗΠΑ υπόσχονται άλλα 133 εκατ. δολάρια

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν επιπλέον 133 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξουν την προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στην Αϊτή, που πλήττεται σκληρά από τη βία πάνοπλων συμμοριών εν μέσω αμφισβήτησης της νομιμοποίησης της κυβέρνησης του de facto πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκφράστηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης περιφερειακής συνόδου στην Τζαμάικα για την υπόθεση της Αϊτής, έκρινε πως το γεγονός ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου δείχνει ότι επείγει η ανάπτυξη διεθνούς οπλισμένης δύναμης, στην οποία η Ουάσιγκτον προτίθεται να διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και ακόμη 33 εκατ. δολάρια για να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό.

Με το ποσό αυτό, οι ΗΠΑ έχουν πλέον δεσμευτεί να συνεισφέρουν πάνω από 300 εκατ. δολάρια. Ως χθες πάντως, λιγότερα από 11 εκατ. δολάρια είχαν κατατεθεί σε ειδικό καταπίστευμα του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Αϊτή.

Η αποστολή της διεθνούς οπλισμένης δύναμης, την ηγεσία της οποίας έχει προσφερθεί να αναλάβει η Κένυα, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο, αλλά την ανάπτυξή της καθυστερούν διάφορα εμπόδια. Ως ακόμη και σήμερα, το χρονοδιάγραμμα για αυτή παραμένει ασαφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

