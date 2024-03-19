Αϊτή: Ένοπλοι επιτέθηκαν στην κεντρική τράπεζα, αλλά απωθήθηκαν

Μια επίθεση εναντίον της κεντρικής τράπεζας της Αϊτής, στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, η οποία ελέγχεται στο μεγαλύτερο μέρος της από συμμορίες, απωθήθηκε τη Δευτέρα και πολλοί από τους δράστες σκοτώθηκαν, ανέφερε σήμερα μια πηγή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η Τράπεζα της Δημοκρατίας της Αϊτής (BRH) είναι ένας από τους ελάχιστους θεσμούς που εξακολουθούν να λειτουργούν στο κέντρο της πρωτεύουσας, παρά την παρουσία ένοπλων συμμοριών. Μια ομάδα «ληστών» επιτέθηκε τη Δευτέρα στα γραφεία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη.

«Οι φρουροί μας, σε συνεργασία με την αστυνομία και τον στρατό, απώθησαν την επίθεση. Τρεις ή τέσσερις ληστές σκοτώθηκαν», πρόσθεσε.

Ένας από τους φύλακες ασφαλείας της BRH τραυματίστηκε από σφαίρα.

Η BRH εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Χ την ευγνωμοσύνη της στους φύλακες και την αστυνομία «για την επαγρύπνησή τους και τη συνεχή δέσμευσή τους στην προστασία της κοινότητας». Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι φρουροί του κτιρίου «έδρασαν με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα», τόνισε.

Nous tenons à informer le public en général que, face à un incident survenu hier à proximité des locaux de la BRH à la rue Pavée, les forces de l’ordre et l’équipe de sécurité de l’institution ont réagi avec professionnalisme et efficacité.👇🏾 — BRHHaiti (@BRHHaiti) March 19, 2024

Από τις αρχές του μήνα η Αϊτή βιώνει μια περίοδο βαθιάς κρίσης ασφαλείας, αφού πολλές συμμορίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επιτεθούν σε στρατηγικά σημεία του Πορτ-ο-Πρενς, στρεφόμενες εναντίον του πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί. Ο τελευταίος δεν κατάφερε να επιστρέψει στη χώρα του από την Κένυα όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη. Ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα τρέχοντα ζητήματα μέχρι να συγκροτηθεί ένα μεταβατικό προεδρικό συμβούλιο. Οι Αϊτινοί περιμένουν έκτοτε τη συγκρότηση αυτής της μεταβατικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

