Αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει έναν σκύλο, τον μικρό Doqui, όπως ονομάζεται δεμένο με κολλητική ταινία σε κολόνα φωτισμού στην Κολομβία.

Όπως αποκαλύφθηκε δράστης της αποτρόπαιας πράξης είναι ένας εξαγριωμένος γείτονας της ιδιοκτήτριας του τετράποδου. Σύμφωνα με τον ίδιο το σκυλί πήγαινε συχνά και έκανε την ανάγκη του στον κήπο του.

Έτσι ο άνδρας αποφάσισε να «τιμωρήσει» τον μικρό Doqui δένοντάς τον και φιμώνοντας τον με μονωτική ταινία σε μια κολόνα. Μάλιστα δεν δίστασε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό του, με σκοπό όπως είπε να το στείλει στην ιδιοκτήτρια για να την προειδοποιήσει και να της υπενθυμίσει ότι καλό θα είναι να του φοράει λουρί.

«Εδώ είναι το σκυλάκι, έρχεται στο μπροστινό μέρος του σπιτιού μου κάθε μέρα, κατουρώντας και αφοδεύοντας… το ανέφερα στην ιδιοκτήτρια και της ζήτησα να δέσει το σκυλάκι, αλλά δεν το έκανε» ακούγεται να λέει ο άντρας στο βίντεό του. Ο ίδιος είπε ότι έδεσε το σκυλί στο στύλο, ώστε η ιδιοκτήτριά του «να δει πώς πρέπει να δένεται ένας σκ@… ης σκύλος».

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο στο χωριό La Chava της Κολομβίας για να σώσει το ταλαιπωρημένο σκυλάκι.

Ο κτηνίατρος, Jorge Luis González, ο οποίος περιέθαλψε τον Doqui, δήλωσε ότι το κακόμοιρο ζώο ήταν αγχωμένο λόγω του ότι ήταν περιορισμένο και δεν μπορούσε να γαβγίσει.

Ο ειδικός σε θέματα ζώων τόνισε ότι ο υπεύθυνος της αποτρόπαιας πράξης πρέπει να τιμωρηθεί με τη μέγιστη νόμιμη ποινή.

Πηγή: skai.gr

