Περισσότερα από 700 μέλη του προσωπικού της Airbus Atlantic αρρώστησαν μετά το χριστουγεννιάτικο δείπνο της εταιρείας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γαλλίας.

Εργαζόμενοι του ομίλου στη δυτική Γαλλία υπέφεραν από εμετό και διάρροια, ανέφερε το Agence Régionale de Santé (ARS).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς περιλάμβανε το δείπνο που κατανάλωσαν οι υπάλληλοι, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να βρεθεί η πηγή της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης.

Η Airbus είπε στο BBC ότι μόνο «περίπου 100 αρρώστησαν» ενώ σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι συνεργάζεται με το ARS «για να εντοπίσει την αιτία της ασθένειας και να διασφαλίσει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον».

Μάλιστα το BBC στο δημοσίευμα του, υπενθυμίζει ότι στη Γαλλία φέτος, αρκετοί άνθρωποι έπαθαν τροφική δηλητηρίαση ενώ μια γυναίκα από την Ελλάδα πέθανε όταν προσβλήθηκε από τη σπάνια τροφική ασθένεια αλλαντίαση σε εστιατόριο στο Μπορντό.

Η Airbus Atlantic είναι θυγατρική της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών στον κόσμο, της Airbus, και απασχολεί 15.000 άτομα σε πέντε χώρες.

Ο ευρύτερος όμιλος Airbus απασχολεί 134.000 άτομα και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους κλάδους των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων, της άμυνας, του διαστήματος και της ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.