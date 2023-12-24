Eνας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την κλοπή του νέου έργου τέχνης του Banksy πριν από μερικές ημέρες από δρόμο του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο.

Το νέο έργο του διάσημου street artist – μία πινακίδα «Stop» με τρία στρατιωτικά drones – εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Πέκαμ του Λονδίνου. Λίγη ώρα αργότερα, δύο νεαροί, μάυροι άνδρες εμφανίστηκαν ξαφνικά και έκλεψαν το έργο, ο ένας ξεκρέμασε την πινακίδα και ο άλλος τον βοηθούσε.

Η κλοπή έγινε μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες κάποιοι από τους οποίους κατέγραψαν το στιγμιότυπο. Το βίντεο έγινε viral, ενώ η αστυνομία ζητούσε πληροφορίες για το περιστατικό ή για το πού βρίσκεται η πινακίδα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα αφού έλαβε αναφορά για κλοπή από το τοπικό συμβούλιο του Σάουθγουορκ ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.

Οι αξιωματικοί της αστυνομιας ανέφεραν η νέα πινακίδα κυκλοφορίας είχε τοποθετηθεί από τις τοπικές αρχές για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Θαυμαστές του Banksy σε αναρτήσεις στο Instagram ερμήνευσαν το έργο ως έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ούρλιχ Μπλανς, ειδικό στην τέχνη του δρόμου στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία, το έργο πιθανώς υποδηλώνει μια κριτική στο παγκόσμιο εμπόριο όπλων.

Ιδιοκτήτης γκαλερί είπε στο BBC ότι η αξία του έργου μπορεί να ανέρχεται σε 500.000 αγγλικές λίρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

