Μπουρούντι: 20 νεκροί σε επίθεση ανταρτών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Είκοσι άνθρωποι, ανάμεσά τους 19 άμαχοι, σκοτώθηκαν στο δυτικό Μπουρούντι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η κυβέρνηση, σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση RED-Tabara, η οποία από την πλευρά της ανέφερε πως μέλη της σκότωσαν 10 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η επίθεση έγινε προχθές Παρασκευή το βράδυ στην κοινότητα Βουγκίζο, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από την οικονομική πρωτεύουσα Μπουζουμπούρα, που γειτονεύει με τη ΛΔ Κονγκό, όπου έχει βάσεις η RED-Tabara («Αντίσταση για να υπάρξει κράτος δικαίου στο Μπουρούντι»), η κυριότερη οργάνωση ανταρτών που πολεμά εναντίον του καθεστώτος του Εβαρίστ Εντασιμίε.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση ανέφερε πως η «άνανδρη επίθεση» έβαλε «εσκεμμένα» στο στόχαστρο αμάχους με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους «12 παιδιά», πέντε από τα οποία ηλικιών «κάτω των πέντε ετών», «τρεις γυναίκες, ανάμεσά τους δυο έγκυες», και «πέντε άνδρες, ανάμεσά τους ένας από τους αστυνομικούς που επενέβησαν για να σώσουν τους πολίτες».

Άλλοι εννιά άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, πρόσθεσε η κυβέρνηση, καταδικάζοντας την «ειδεχθή» και «βάρβαρη» επίθεση, που χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια».

Από την πλευρά της , η RED-Tabara ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως μαχητές της που εδρεύουν στο Μπουρούντι επιτέθηκαν σε συνοριακό φυλάκιο στο Βουγκίζο», όπου σκοτώθηκαν «9 στρατιωτικοί και 1 αστυνομικός».

Δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στον στρατό και στις υπηρεσίες ασφαλείας είπαν πως η επίθεση των ανταρτών είχε στόχο «στρατιωτική θέση».

«Άμαχοι βρέθηκαν ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά και σκοτώθηκαν, κατόπιν οι δράστες της επίθεσης αναδιπλώθηκαν στη ΛΔ Κονγκό», εξήγησε ανώτερος αξιωματικός υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό των 20 νεκρών.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση ανταρτών στο Μπουρούντι μέσα σε λιγότερες από δυο εβδομάδες. Οι μαχητές της RED-Tabara είχαν καιρό να δράσουν στο έδαφος της χώρας, από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Την 11η Δεκεμβρίου έκανε λόγο για μάχες με τον στρατό στο βορειοδυτικό Μπουρούντι.

«Το κίνημα RED-Tabara υπόσχεται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του σε όλη τη χώρα», ανέφερε χθες μέσω X.

Από τα τέλη του 2021, οι μάχες ανάμεσα στην οργάνωση και στις ένοπλες δυνάμεις του Μπουρούντι διεξάγονταν στην επαρχία Νότιο Κίβου, στη ΛΔ Κονγκό, όπου αναπτύχθηκαν οι τελευταίες για την καταδιώξουν, σύμφωνα με πηγές και στις δύο χώρες.

Οι αρχές και στα δυο κράτη επίσημα αρνούνται την παρουσία τους.

Ωστόσο σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε τον Ιούλιο η ΜΚΟ Πρωτοβουλία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μπουρούντι (Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB), αναπτύχθηκαν εκατοντάδες μέλη των ενόπλων δυνάμεων και παραστρατιωτικοί του Μπουρούντι στην ανατολική ΛΔ Κονγκό από τον Δεκέμβριο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

