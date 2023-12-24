Στις 24 Δεκεμβρίου του 1920, ο γνωστός μας από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν κάθισε στο γραφείο του και έγραψε ένα γράμμα στον τρίχρονο γιο του, τον Τζον, ο οποίος πριν λίγες μέρες τον είχε ρωτήσει για τον Father Christmas. Με αραχνοειδή γραφικό χαρακτήρα και κόκκινη μελάνη, ο Τόλκιν απάντησε ως Father Christmas (τη φιγούρα του αγγλικού φολκλόρ που σήμερα πλέον έχει ταυτιστεί με τον Άι-Βασίλη) και με διεύθυνση αποστολέα «Christmas House, North Pole».

Η συνοδευτική εικόνα που φιλοτέχνησε έχει όλη τη χάρη της εικαστικής τέχνης του διάσημου σε όλον τον κόσμο συγγραφέα. Μια φιγούρα ντυμένη στα κόκκινα, με μακριά άσπρη γενειάδα και ροδοκόκκινη μύτη βαδίζει στο χιόνι (https://www.instagram.com/p/CzhDQu7LzIh/). Το σαν θόλος σπίτι του από μια χειμωνιάτικη λοφοπλαγιά λαμπυρίζει, στην κορυφή μιας σκάλας που φωτίζουν φανάρια.

Για τα επόμενα 23 χρόνια και κάθε παραμονή Χριστουγέννων, ο αξέχαστος παραμυθάς έγραφε ένα γράμμα από τον Father Christmas στα τέσσερα παιδιά του. Αυτό που ξεκίνησε ως σύντομα γράμματα με πληροφορίες – «Έχω μόλις ξεκινήσει για την Οξφόρδη με ένα δέμα με παιχνίδια» – εξελίχθηκε σε πιο μεγάλες ιστορίες για τη ζωή στον Βόρειο Πόλο. Το γράμμα του 1932 αρχίζει «Αγαπητά Παιδιά, Υπάρχουν πολλά να σας πω. Πρώτ' απ' όλα, Χαρούμενα Χριστούγεννα. Υπήρξαν όμως πολλές περιπέτειες για τις οποίες θα θέλατε ν' ακούσετε. Όλα άρχισαν με αστείους θορύβους κάτω απ' το έδαφος...»

Αυτό που ακολουθεί είναι μια ιστορία για μια αξιαγάπητη πολική αρκούδα, μυστηριώδη σπήλαια γεμάτα τελώνια και τους ηρωικούς αντίστοιχούς τους, τους Κόκκινους Νάνους (https://www.instagram.com/p/CX3x33RLoB_/). Όπως και στο «Χόμπιτ», το οποίο ο Τόλκιν συνέγραψε και εξέδωσε εκείνη την περίοδο, τα γράμματα περιέχουν ολόκληρους κόσμους, με γλώσσες και ιστορίες που έχει επινοήσει ο συγγραφέας δίπλα σε λεπτομερείς εικονογραφήσεις (https://www.instagram.com/p/CmkTkpyvyTK/).

Ακόμη και οι μέθοδοι παράδοσης των γραμμάτων ήταν όσο το δυνατόν αυθεντικοί. Δίνονταν στα παιδιά του σε φακέλους με γραμματόσημα από τον Βόρειο Πόλο – δύο φιλιά ανά γράμμα – και αργότερα ο Τόλκιν έπεισε τον ταχυδρόμο να τα συμπεριλάβει στην ταχυδρομική διανομή (https://www.instagram.com/p/CmpB491t7hW/ )

Μέσα στο 2024, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτά τα γράμματα στην έκθεση «Tolkien: The Maker of Middle Earth» – μαζί με έναν θησαυρό άλλων δημιουργημάτων του Τόλκιν – η οποία θα φιλοξενηθεί στις Bodleian Libraries του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (https://www.instagram.com/p/C0ZWNC9L7Cu/). Πριν τρία χρόνια, κυκλοφόρησε μια εορταστική έκδοση των «Letters from Father Christmas», τιμώντας τα 100 χρόνια από το πρώτο γράμμα που έγραψε ο Τόλκιν στον πρωτότοκο γιο του το 1920 μέχρι το τελευταίο γράμμα του προς την κόρη του, το 1943 (https://www.instagram.com/p/CmN0S5RtwDn/). Όχι άδικα, τον χαρακτηρίζουν «αγαπημένο μας Father Christmas».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.