Μια 49χρονη Ρωσίδα πίσω από τον εμπρησμό του αυτοκινήτου στην Ανάληψη Χερσονήσου

Μια 49χρονη γυναίκα από τη Ρωσία φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον εμπρησμό του αυτοκινήτου τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου προσήγαγαν ως ύποπτη για τον εμπρησμό την 49χρονη, η οποία στη συνέχεια παραδόθηκε στο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής και τελικά συνελήφθη για τη φωτιά στο όχημα, το οποίο μάλιστα φέρεται να ανήκει σε άτομο με το οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος της 49χρονης εκκρεμεί και άλλη υπόθεση εμπρησμού.

Όπως έγραψε το Cretalive, το ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έγινε παρανάλωμα του πυρός στις 3:30 τα ξημερώματα.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς βρέθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα Πυροσβεστικό, ωστόσο οι φλόγες πρόλαβαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς το IX ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε έτερο όχημα που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.