Η τουρκική Εθνοσυνέλευση ξεκίνησε σήμερα τη συζήτηση περί της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με την κρίσιμη ψηφοφορία να αναμένεται σήμερα το βράδυ, και με το ενδεχόμενο να δοθεί τέλος σε 20 μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ Άγκυρας και Στοκχόλμης για να δώσει η Τουρκία το πράσινο φως.

Η Σουηδία ανακοίνωσε τον Μάιο του 2022, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την υποψηφιότητά της για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα με τη Φινλανδία, η οποία τον Απρίλιο έγινε το 31ο μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Για να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Άγκυρας, η Σουηδία, από την πλευρά της, έκανε τροποποιήσεις στο Σύνταγμά της και υιοθέτησε νέο αντιτρομοκρατικό νόμο, καθώς η Άγκυρα κατηγορούσε τη Στοκχόλμη ότι προσφέρει καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές που είχαν καταφύγει στο έδαφός της, ορισμένοι από τους οποίους θεωρούνται τρομοκράτες από την Τουρκία.

Τουρκία και Ουγγαρία είναι οι μοναδικές χώρες που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το αίτημα για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Ο βασικός σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, χάρη στον οποίο ο αρχηγός του κράτους απέσπασε πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση στις περασμένες εκλογές, διαβεβαίωσε ότι οι βουλευτές του θα ψηφίσουν υπέρ της ένταξης της Σουηδίας, προμηνύοντας ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Αν εγκριθεί από την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης, το πρωτόκολλο αναμένεται να λάβει και την τελική υπογραφή από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

