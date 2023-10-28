Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κάλεσε σήμερα όλους να σεβαστούν την κυριαρχία της Αιγύπτου και τη θέση της στην περιοχή μετά τα χθεσινά περιστατικά με την πτώση ντρόουν σε δύο αιγυπτιακές πόλεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Αιγύπτιοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ο στρατός είναι ικανός να προστατεύσει τη χώρα, είπε ο Σίσι σε βιομηχανική έκθεση στο Κάιρο.

Τόνισε επίσης πως η Αίγυπτος θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποκοδομητικό ρόλο στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς και πως δεν θέλει η σύγκρουση να επεκταθεί περιφερειακά.

