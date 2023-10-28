Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αίγυπτος: Ο πρόεδρος Σϊσι καλεί σε σεβασμό της κυριαρχίας της χώρας του μετά τα περιστατικά με drone

Οι Αιγύπτιοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ο στρατός είναι ικανός να προστατεύσει τη χώρα, είπε ο Σίσι σε βιομηχανική έκθεση στο Κάιρο.

Αίγυπτος

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κάλεσε σήμερα όλους να σεβαστούν την κυριαρχία της Αιγύπτου και τη θέση της στην περιοχή μετά τα χθεσινά περιστατικά με την πτώση ντρόουν σε δύο αιγυπτιακές πόλεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Αιγύπτιοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ο στρατός είναι ικανός να προστατεύσει τη χώρα, είπε ο Σίσι σε βιομηχανική έκθεση στο Κάιρο.

Τόνισε επίσης πως η Αίγυπτος θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποκοδομητικό ρόλο στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς και πως δεν θέλει η σύγκρουση να επεκταθεί περιφερειακά.

Πηγή: https://www.thestival.gr/eidiseis/ethnika/thessaloniki-deite-to-ekpliktiko-pera/

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος Ισραήλ πόλεμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
122 0 Bookmark