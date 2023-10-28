Γάζα: Εκατοντάδες κτίρια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Εκατοντάδες κτίρια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε σήμερα η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

«Εκατοντάδες κτίρια και σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και χιλιάδες άλλα καταλύματα υπέστησαν ζημιές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα, παλαιστινιακού εδάφους που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Οι σφοδροί βομβαρδισμοί στη διάρκεια της νύχτας «άλλαξαν το τοπίο στη Γάζα και στα κυβερνεία του βορρά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες που κατάφερε να συγκεντρώσει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι πιο σφοδροί νυχτερινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν στις ζώνες γύρω από δύο νοσοκομεία, το αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας και το λεγόμενο "ινδονησιακό" νοσοκομείο, που αποκαλείται έτσι επειδή κατασκευάστηκε με δωρεές από την Ινδονησία, στον τομέα Τζαμπαλίγια, βορειότερα.

Οι επιδρομές κατέστρεψαν πολλά κτίρια και άνοιξαν τεράστιους κρατήρες σε πλήρως διαλυμένους δρόμους, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

