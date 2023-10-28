Λίβανος: Προληπτική οδηγία για εκκένωση του αεροδρομίου της Βηρυτού

Οι αρχές του Λιβάνου εξέδωσαν σήμερα προληπτική οδηγία για εκκένωση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βηρυτού και των γύρω εγκαταστάσεών του, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι εντάσεις στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ αυξάνονται.

Η οδηγία για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βηρυτού Ραφίκ Χαρίρι, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της πρωτεύουσας, δεν αναφέρει οποιαδήποτε άμεση κλιμάκωση στα σύνορα.

Καθημερινές και σχετικά περιορισμένες ανταλλαγές πυρών σημειώνονται ανάμεσα στο Ισραήλ και τη βαριά οπλισμένη ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το μήνυμα αυτό έρχεται καθώς ο στρατός του Ισραήλ διεύρυνε τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας.

Το 2006 οι διάδρομοι προσαπογείωσης του αεροδρομίου επλήγησαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, στο πλαίσιο αντιποίνων για τη σύλληψη από τη Χεζμπολάχ δύο Ισραηλινών στρατιωτών.

Πηγή: skai.gr

