Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Καζακστάν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορυχείο της ArcelorMittal, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική μονάδα, η ArcelorMittal Temirtau, της χαλυβουργίας που έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, η οποία διαχειρίζεται το ορυχείο.

Από τους 252 ανθρώπους που βρίσκονταν στο ορυχείο Κοστένκο, οι 206 απομακρύνθηκαν έπειτα από μια, όπως φάνηκε, έκρηξη μεθανίου, και 18 από αυτούς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, προσθέτει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ως περίπου τις 14:00 τοπική ώρα (περίπου 11:00 ώρα Ελλάδος), γύρω στους 21 ανθρώπους δεν είχαν εντοπιστεί.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κήρυξε την αυριανή, 29 Οκτωβρίου, εθνική ημέρα πένθους για τα θύματα της τραγωδίας. Επίσης έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να «σταματήσει την συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων με την ArcelorMittal Temirtaou».

Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανακοίνωσε παράλληλα ότι βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης συμφωνίας για την κρατικοποίηση της εταιρείας, η οποία λειτουργεί την μεγαλύτερη χαλυβουργία στη χώρα. Η ArcelorMittal το επιβεβαίωσε στη δική της ανακοίνωση.

«Η ArcelorMittal μπορεί επίσης να επιβεβαιώσει, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα από την κυβέρνηση του Καζακστάν, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις όσον αφορά το μέλλον της ArcelorMittal Temirtau και πρόσφατα υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία για συναλλαγή με την οποία θα μεταφερθεί η κυριότητα στην Δημοκρατία του Καζακστάν», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα που σημειώνεται σε δύο μήνες σε εγκατάσταση του ομίλου, μετά τον θάνατο πέντε εργατών σε ορυχείο στα μέσα Αυγούστου στην ίδια περιοχή.

Η τραγωδία σημειώθηκε στο ορυχείο Κοστένκο που βρίσκεται κοντά στην πόλη Καραγκάντα, μια βιομηχανική περιοχή στο κεντρικό Καζακστάν, όπου έσπευσε ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Σιρίμ Σαριπκχάνοφ.

Ο όμιλος ArcelorMittal κατηγορείται συχνά από το Καζακστάν, χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, για μη σεβασμό των κανόνων ασφαλείας ή των περιβαλλοντικών κανόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

