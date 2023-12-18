Πέντε παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο από φωτιά που πήρε το σπίτι όπου διέμεναν με την οικογένειά τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη daily mail τα παιδιά ηλικίας 2,4,5,11 και 13 ετών εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σπίτι χωρίς επίβλεψη κάποιου ενήλικα.

Δεν κατάφεραν να βγουν από την οικία τους

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 μ.μ. το Σάββατο και τα θύματα δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από την οικία τους η οποία βρίσκεται κοντά στον ποταμό Κολοράντο.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.

Τα τέσσερα παιδιά ήταν αδέλφια ενώ το πέμπτο παιδί ήταν συγγενής τους, σύμφωνα με την Emily Fromelt, εκπρόσωπο του αστυνομικού τμήματος της πόλης Bullhead.

Πηγή: skai.gr

