Κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης εξαρθρώνεται σε Ισπανία και Πορτογαλία

Εννιά πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν σε ευρύ κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών συνελήφθησαν στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, όπου ταυτόχρονα κατασχέθηκαν δυο τόνοι κολομβιανής κοκαΐνης, ανακοίνωσε την Παρασκευή η ισπανική χωροφυλακή.

Η επιχείρηση, την οποία συντόνισε η Europol κι έγινε σε συνεργασία με τη DEA, την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ, διεξήχθη τη Δευτέρα σε διάφορες πόλεις της Γαλικίας (βορειοδυτική Ισπανία), καθώς και στη Μονσάου (βόρεια Πορτογαλία), στα σύνορα των δυο κρατών της Ιβηρικής.

Οδήγησε στη σύλληψη εννέα Ισπανών, φερόμενων ως μελών της συμμορίας «Πιτούρος», η οποία «συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλικία από τα χρόνια του 1980», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η ισπανική χωροφυλακή.

Καρπός έρευνας που άρχισε να διενεργείται τον Φεβρουάριο, η επιχείρηση αυτή επέτρεψε την κατάσχεση «δυο τόνων κοκαΐνης» κρυμμένης σε πλεούμενα ή ακίνητα στις πορτογαλικές ακτές, κατά την ίδια πηγή.

Πάντα σύμφωνα με την ισπανική χωροφυλακή, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν «στενές» σχέσεις με «τους κυριότερους κολομβιανούς διακινητές κοκαΐνης» και αλβανική συμμορία, για την οποία προοριζόταν μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκε.

Η Γαλικία θεωρείται σήμερα πως συγκαταλέγεται στις κυριότερες πύλες εισόδου κοκαΐνης στην Ευρώπη. Προ δεκαημέρου, τη 12η Δεκεμβρίου, η ισπανική αστυνομία ανακοίνωνε πως προχώρησε στην κατάσχεση 7,5 τόνων κοκαΐνης που φέρονται να εισήγαγαν αλβανικές συμμορίες στη Βίγο, τον μεγαλύτερο λιμένα της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

