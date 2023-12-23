Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Υεμένη κατά του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα

Πολίτες που υποστηρίζουν τους σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, βγήκαν στους δρόμους πόλεων χθες Παρασκευή για να διαδηλώσουν εναντίον του πολυεθνικού στρατιωτικού συνασπισμού που σχημάτισαν οι ΗΠΑ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Χιλιάδες υποστηρικτές των Χούθι, οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, συμμετείχαν σε πορεία στη Σανάα, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην αντιισραηλινή και αντιαμερικανική δράση τους.

Η διαδήλωση είχε κεντρικό σύνθημα «ο συνασπισμός για την προστασία ισραηλινών πλοίων δεν μας τρομοκρατεί» και συμμετέχοντες φώναζαν συνθήματα όπως «αν πλησιάσει οποιοδήποτε πλοίο, θα το χτυπήσουμε», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα των σιιτών ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης.

Παρόμοια συγκέντρωση και πορεία έγινε στη Σαάντα, προπύργιο των Χούθι στη βόρεια Υεμένη.

Οι διαδηλώσεις αυτές οργανώθηκαν λίγα 24ωρα αφού ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι διεμήνυσε πως οι επιθέσεις εναντίον πλοίων που ανήκουν στο Ισραήλ ή κατευθύνονται σε λιμάνια της χώρας θα συνεχιστούν.

Ο ηγέτης του σιιτικού ένοπλου κινήματος Ανσάρ Αλλάχ —πιο γνωστό με την ονομασία Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του— είπε πως η επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα υπό αμερικανική ηγεσία σκοπό έχει να μετατρέψει όλη την περιοχή σε πεδίο μάχης.

Η «Επιχείρηση Φύλακας της Ευημερίας» (Operation Prosperity Guardian), την πρωτοβουλία για την οποία ανέλαβαν οι ΗΠΑ, σκοπό έχει να αυξηθεί η διεθνής στρατιωτική παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, καθώς πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αποφάσισαν να πάψουν να μεταφέρουν φορτία μέσω αυτής εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι με drones και πυραύλους.

Οι Χούθι λένε πως επιτίθενται σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή κινούνται προς ισραηλινούς λιμένες προκειμένου να ασκήσουν πίεση ώστε να τερματιστεί η επιχείρηση που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός για να «εξαλείψει» τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

